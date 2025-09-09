OCDE desființează sistemul de educație românesc. Cheltuieli din ce în ce mai mari, școlari tot mai puțini

Sistemul de românesc este prezentat în ultimul raport intitulat „Education at a Glance” (EaG 2025), editat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). Conform documentului, în vreme ce cheltuielile au crescut, numărul de școlari a fost în scădere.

Cuprins:

Starea sistemului de educație în raportul OCDE

Ce indică raportul OCDE despre învățământ

Raportul „Education at a Glance 2025” arată că, în perioada 2015 – 2022, cheltuielile la nivelul învăţământului preşcolar din România au crescut cu 36,7%. Pe de altă parte, s-a înregistrat o scădere a numărului de copii înscrişi în sistemul de educație, cu trei procente.

Potrivit documentului, asemenea, celorlalte state, cheltuielile publice în România sunt mai mari la nivelul terţiar, inclusiv cercetarea şi dezvoltarea (C&D), decât la nivelurile primar şi postsecundar non-terţiar. Cheltuielile publice în România se ridică la 10.329 dolari per student terţiar, comparativ cu media OCDE de 15.102 de dolari.

„O mare parte din disparitatea cheltuielilor pe student între ţările OCDE, ţările partenere şi ţările candidate la aderare reflectă diferenţele dintre nivelurile veniturilor naţionale. Atunci când cheltuielile sunt măsurate ca procent din PIB, diferenţele între ţări tind să fie mai mici, variind între 2,5 % şi 6,9 % din PIB. În România, investiţiile în educaţie la nivel primar şi terţiar se ridică la 2,5 % din PIB, ceea ce este sub media OCDE de 4,7 % conform acestui indicator”, arată raportul .

Documentul EaG 2025 arată că guvernele asigură finanțarea Educației în toate ţările OCDE, în special pentru învăţământul obligatoriu. În România, guvernele asigură 96,5% din finanţarea totală pentru învăţământul primar, secundar şi postsecundar non-terţiar (înainte de transferurile către sectorul privat). Procentul este peste media OCDE de 90,1%.

Documentul arată că, în România, 98,7% din finanţarea învăţământului preşcolar (după transferuri) şi 90% din finanţarea învăţământului terţiar (înainte de transferuri) provin din surse publice. În OCDE, mediile sunt de 85,6% şi, respectiv, 71,9%.

„Deşi cheltuielile pe elev de la nivelul primar la cel terţiar au crescut în medie în ţările OCDE între 2015 şi 2022 în termeni reali (de la 11 955 USD la 13 210 USD), cheltuielile guvernamentale pentru educaţie au scăzut în termeni relativi de la 10,9 % din bugetele publice la 10,1 %. Acest lucru sugerează că prioritatea relativă acordată educaţiei în cheltuielile publice globale a scăzut în întreaga OCDE. În România, cheltuielile pe elev au crescut de la 4 761 USD la 6 220 USD, în timp ce ponderea alocată educaţiei a scăzut de la 6,6 % din bugetele publice la 6,3 % în această perioadă”, se arată în document.

Raportul mai scoate în evidenţă faptul că au crescut cheltuielile publice la învăţământul preşcolar în condițiile în care numărul copiilor înscriși a scăzut.

„La nivelul învăţământului preşcolar, cheltuielile publice în România au crescut substanţial, cu 36,7 %, între 2015 şi 2022. Acest lucru s-a întâmplat în ciuda unei scăderi de 2,9% a numărului de copii înscrişi. Drept urmare, cheltuielile publice pe copil au crescut cu 40,8 %, comparativ cu o creştere medie de 24% în ţările OCDE din 2015”, notează raportul OCDE.