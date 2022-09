Partida Romilor Pro-Europa a demarat o campanie de informare a romilor din Sectorul 5: „Ne-am implicat pentru a înscrie câți mai mulți copii romi la gradiniță și la școli”

Reprezentanții Partidei Romilor Pro-Europa Filiala Sectorului 5 din București au demarat o campanie de informare a romilor despre drepturile pe care le au în domeniile sănătății, educației și dezvoltării comunitare. Liderii organizației se întâlnesc regulat cu romii din comunitate, cărora le explică beneficiile pe care le au dacă își înscriu copiii la gradiniță și la școală, cum pot accesa locurile speciale pentru elevi la licee și facultăți, cum se pot înscrie la medicul de familie și ce drepturi au ca reprezentanți ai etniei rome.

“Am constatat împreună cu colegii mei că foarte mulți romi nu își cunosc drepturile. De aceea am decis să ne implicăm în informarea acestora, pentru a reuși să le îmbunătățim viața. În ultima perioadă, ne-am implicat pentru a înscrie câți mai mulți copii romi la gradiniță și la școli. Am eliberat adeverințe de apartenență la etnia romilor la sute de tineri romi, care s-au înscris la licee și facultăți pe locurile destinate romilor”, a declarat Marius Constantinescu, reprezentant al Filialei Sector 5 a Partidei Romilor Pro-Europa.

Întâlnirile cu romii au loc la ei în comunitate sau la sediul organizației.

Membrii Partidei Romilor Pro-Europa au fost implicați activ în campania de încurajare a romilor să-și declare etnia la recensamântul care s-a încheiat recent. “Împreună cu colegii mei am organizat mai multe puncte de recenzare mobile. Am fost în comunitățile de romi, unde recenzorii nu au venit. Am reușit astfel să recenzăm foarte mulți romi, care altfel nu ar fi figurat în statisticile oficiale”, a declarat Florin Ene, reprezentant al Filialei Sectorului 5 a Partidei Romilor Pro-Europa.

Întâlnirile cu romii din București vor continua, atât în comunități, cât și la sediile Partidei Romilor Pro-Europa.