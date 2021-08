Pleacă USR-PLUS de la guvernare? Dacian Cioloș: „Nu vom accepta un statut de partener junior”

Dacian Cioloș, copreședinte al USR-PLUS, a oferit un nou punct de vedere despre colaborarea cu PNL, în cadrul coaliției. Marți seară, Cioloș și-a exprimat nemulțumirea față de cum performează executivul și a vorbit despre o posibilă ruptură.

„Va trebui o evaluare în coaliție a guvernului, ca atare, nu doar a unor miniștri.

Se vede cu ochiul liber, reformele n-au avansat așa cum noi ne-am fi dorit. Mă refer la reforma administrației publice, o creștere a performanței prin depolitizare. Asta înseamnă organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor, mai ales la cele de conducere, claritate în evoluția profesională pentru cei care lucrează acolo, fără proptele politice sau sinecuri (…) fără lucrurile acestea n-avem cum să facem reforme eficiente.

Cu pensiile speciale batem pasul pe loc. Nu simt apetit la colegii din coaliție să avansăm pe dosarele astea, mă refer la colegii din PNL și UDMR. Am tot insistat, din partea USR PLUS, să luăm în discuții. E un grup de lucru care s-a constituit cu colegi din Parlament și cu Ministerul Muncii. Am discutat zilele trecute cu colegi din acel grup și n-au avansat discuțiile. Nu prea au fost disponibili ceilalți colegi să se întâlnescă”, a declarat Cioloș, la Digi24.

Dacian Cioloș: „Nu vom accepta un statut de partener junior la guvernare”

USR-PLUS va rămâne la guvernare cu o singură condițiile, dacă reformele asumate împreună cu PNL și UDMR vor merge în direcția potrivită, susține Cioloș.

„N-am făcut promisiuni de formă, doar ca să câștigăm voturi și apoi să ne aranjăm treburile intern în partid. Nu vom accepta un statut de partener junior la guvernare, atâta vreme cât împreună cu ceilalți parteneri de guvernare ne-am luat niște angajamente pe care trebuie să le livrăm. Nu putem să ajungem la sfârșitul acestui an fără să vedem lansate niște reforme cheie.

Nu dau termene, pentru că împreună am vrea să rămânem la guvernare până în 2024, dar până atunci sunt o grămadă de lucruri de făcut.

Dacă a trecut un an de zile și nu vedem reforme trebuie să ne punem întrebări ce a funcționat și mai ales ce n-a funcționat și să vedem dacă există într-adevăr la pertenerii noștri de guvernare un apetit de reforme, nu doar declarativ”, a mai transmis Cioloș, pentru sursa citată.