PNL și USR propun schimbarea regulilor pentru liceele tehnologice. Elevii ar putea obține mai devreme o calificare profesională

Răzvan Adrian
13 mai 2026, 14:26
Sursa foto: Inquam Photos
Cuprins
  1. Calificare profesională mai rapidă pentru elevii din filiera tehnologică
  2. Datele privind abandonul școlar și șomajul în rândul tinerilor
  3. Turcan: „Mulți tineri ajung să muncească fără acte și fără protecție”

Deputata PNL Raluca Turcan a anunțat depunerea unui proiect de lege care vizează elevii din liceele tehnologice, în special pe cei aflați în risc de abandon școlar. Inițiativa elaborată împreună cu deputata Corina Atanasiu urmărește ca tinerii să poată obține o calificare profesională recunoscută încă de la finalul clasei a X-a.

Calificare profesională mai rapidă pentru elevii din filiera tehnologică

Potrivit proiectului prezentat de Raluca Turcan, elevii din liceele tehnologice ar urma să primească o calificare profesională de nivel 2 CNC după clasa a X-a, nu abia după clasa a XI-a, cum prevede legislația actuală.

Deputata susține că schimbarea ar putea ajuta mii de adolescenți care abandonează școala înainte de a obține o certificare oficială pentru competențele dobândite în timpul studiilor.

Datele privind abandonul școlar și șomajul în rândul tinerilor

Raluca Turcan afirmă că abandonul școlar din filiera tehnologică rămâne ridicat, mai ales în primii ani de liceu.

Conform datelor prezentate de aceasta, aproximativ 35% dintre elevii din liceele tehnologice abandonează studiile după clasa a IX-a, iar rata abandonului în clasa a X-a este semnificativ mai mare decât în anii următori.

„Cifrele spun tot: 📉 35% dintre elevii din filiera tehnologică abandonează la finalul clasei a 9-a. Mai mult de 1 din 3 elevi. 📉 Abandonul în clasa a X-a este dublu față de cel înspre clasa a XI-a. 📉 Rata șomajului în rândul tinerilor din România este de aproape 30%, dublă față de media europeană.”, a scris Raluca Turcan, pe Facebook, potrivit Agerpres.

În același timp, parlamentarul atrage atenția că șomajul în rândul tinerilor din România se apropie de 30%, nivel aflat peste media europeană.

Turcan: „Mulți tineri ajung să muncească fără acte și fără protecție”

Deputata PNL susține că mulți adolescenți intră pe piața muncii înainte de finalizarea studiilor, iar lipsa unei calificări recunoscute îi împinge spre muncă la negru și salarii reduse.

Raluca Turcan consideră că noua lege ar putea oferi o șansă suplimentară tinerilor proveniți din familii vulnerabile și ar contribui la formarea unei forțe de muncă mai bine pregătite.

Potrivit acesteia, proiectul a fost discutat cu specialiști din domeniul educației și al pieței muncii înainte de a fi depus în Parlament.

