Ponta: Mă bucur că România a câștigat procesul Roșia Montană, dar cred că ar trebui să exploatăm resursele. Povestea asta că avem sit natural, ceva extraordinar e o minciună. Statul n-a investit nimic, nu e picior de turist acolo (VIDEO)

După ce România procesul Roșia Montană, fostul premier Victor Ponta spune că e bucuros că nu va trebui să plătim despăgubiri companiei Gabriel Resources, pe de altă parte consideră că România ar trebui să-și exploateze resursele și să nu blocheze proiectele economice.

Ponta a mai afirmat că declarațiile premierului Marcel Ciolacu (PSD), pe care-l consiliază, și a celorlalți politicieni nu canadiană în sprijinul Gabriel Resources și nici n-au intenționat să facă acest lucru, ci au fost doar niște declarații pur politice.

Afirmații au fost făcute în cadrul emisiunii „Special B1”, moderată de Eli Roman pe B1 TV.

Victor Ponta, reacție după decizia Curții de Arbitraj în dosarul Roșia Montană

„E surprinzătoare, dar e foarte bună decizia. Nimeni nu-și dorea să dăm bani pentru ceva ce nu s-a întâmplat. Eu am fost audiat în acest dosar, știam de la avocați, am vorbit de multe ori cu dna avocat Crenguța Leaua, știam care e apărarea pe care merg. Acum n-aș vrea să zic că am crezut că o să câștigăm, că nu e corect. N-am crezut că o să câștigăm, m-am bucurat foarte tare că am câștigat, mai ales am fost convins că după înscrierea în patrimoniul UNESCO făcută de dl Cioloș, apoi de Guvernul Cîțu…

Am considerat eu ca jurist, nu ca om politic, că acea înscriere în UNESCO cumva ne poate duce la pierdere. Bine că nu a fost așa, mă bucur foarte tare și mai spun un lucru: eu și acum sunt convins – e o chestiune de opțiune care nu va mai intra în discuție – dar eu și acum sunt convins – și sună foarte liberal ce spun eu – că România ar trebui să-și exploateze resurse și că să blocăm proiecte economice pe niște chestii ecologist-populiste e un greșit.

Povestea cu înscrierea în UNESCO…. Știm ce înseamnă situri UNESCO. Sunt situri în care statul investește foarte mult pentru că au o valoare istorică sau naturală și în care se duc o mulțime de turiști și se desfășoară activități specifice. Eu am fost la Roșia Montană, am intrat și-n mină. Nu doar că statul n-a băgat niciun leu acolo, n-a făcut nimeni nicio investiție, dar nici n-avem măcar un picior de turist acolo. După ce s-a terminat scandalul, n-a mai mers nimeni p-acolo.

Deci povestea asta că avem un sit natural, ceva extraordinar pe care l-am salvat din punctul meu de vedere e o minciună, că dacă ai salvat ceva, bagi bani și duci turiști acolo. Nu se întâmplă asta.

A fost o bătălie între dl Soros și dl Beny Steinmetz peste capul României, slavă Domnului că n-am dat bani. Am rămas fără bani din redevențe, taxe, dar măcar n-am dat despăgubirile”, a declarat Victor Ponta, pentru B1 TV.

Ponta nu crede că declarațiile lui Ciolacu pe subiectul Roșia Montană au influențat bursa

Răspunzând apoi criticilor fostului premier Dacian Cioloș (REPER), Ponta a afirmat apoi că „nu trebuie să plătească nimeini nimic”.

„Declarațiile lui Ciolacu au fost 10%, ale lui Cioloș au fost 90%, eu nu cred nici că Ciolacu, nici că Cioloș au acțiuni sau au vrut să infleunțeze bursa. Au fost niște declarații politice. Cred că s-au făcut milioane de declarații politice fără legătură de fapt cu proiectul.

Eu cred că amândoi, făcând declarații, niciunul nu s-a gândit că o să crească sau o să scadă , atât timp cât nici eu, nici dl (Ludovic) Orban, nici dvs, nici Ciolacu, nici Cioloș nu avem acțiuni și nu jucăm pe bursa din Canada. E absurd că noi din România nu știu ce jocuri…

Poate că unii cu bani mulți au făcut chestia asta, dar nu uitați că principallii acționari la Gold Corporation, care de fapt au și pierdut cei mai mulți bani, sunt trei fonduri mari din SUA. Sigur că aceștia n-o să ne rămână prieteni, că au pierdut bani din cauza noastră, dar decât să plângem noi, mai bine să plângă ei”, a mai declarat fostul premier.

Întrebat despre afirmația sa din 2023 (”Ca deputat voi vota împotriva proiectului Roşia Montană, dar ca prim-ministru trebuie să atrag investiţii”), Victor Ponta a răspuns: „Eu am trecut de la om de stânga în tinerețe, la liberal la bătrânețe. Eu cred în continuare că România are nevoie de investiții mari. (…) Cred că e o oportunitate piedută pentru România, cred că nu se mai poate întoarce cât timp ești în UNESCO. E clar că acolo nu se pot face decât activități turistice și culturale, nu se poate face exploatare economică”.