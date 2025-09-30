Predoiu: Combaterea violenței domestice devine prioritate națională

În plenul Camerei Deputaților, cu prilejul Zilei Internaționale a Nonviolenței și al adoptării unei declarații parlamentare dedicate, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a cerut tratarea combaterii violenței domestice drept prioritate națională. Mesajul a pus accent pe două direcții simultane: intervenție rapidă înaintea producerii faptelor grave și un efort susținut, de natură educațional-culturală, care să schimbe comportamentele și să reducă toleranța socială la abuz.

Predoiu a susținut că fenomenul rămâne semnificativ, chiar dacă datele indică un recul ușor. În primele luni ale anului, instituțiile de aplicare a legii au gestionat peste 27.000 de cazuri, față de aproximativ 34.000 în perioada similară a anului trecut. Diferența confirmă o scădere, dar dimensiunea fenomenului continuă să exercite presiune pe sistemul de ordine publică și justiție. „Este de neacceptat ca o societate europeană să tolereze fără reacție acest fenomen”, a afirmat ministrul, fixând cadrul moral al demersului.

Un capitol separat l-a reprezentat funcționarea ordinelor de protecție. Potrivit lui Cătălin Predoiu, aproximativ 40% dintre ordinele provizorii emise de polițiști sunt confirmate de instanțe. Dincolo de procent, ministrul a semnalat nevoia unei abordări unitare pe întreg fluxul – intervenție polițienească, documentarea probelor, urmărire penală și soluție judecătorească – prin dialog și coordonare între Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Afacerilor Interne și parchete, cu respectarea competențelor și independenței fiecărei instituții.

În plan legislativ, Predoiu a pledat pentru o revizuire continuă, raportată la bune practici europene, astfel încât normele, procedurile și instrumentele de protecție să răspundă prompt la realitatea din teren. Pe componenta socială, a invitat școala, comunitățile locale și organizațiile neguvernamentale să participe la un efort coerent de prevenție timpurie, informare și schimbare de mentalități.

Concluzia a fixat direcția politică și administrativă: combaterea violenței domestice intră în zona de priorități naționale, cu obiective explicite – protecția efectivă a victimelor, descurajarea recidivei și creșterea încrederii publice în instituții.