Cum explică Diana Buzoianu numirile controversate la șefia Romsilva: „Din păcate, azi, legea face din ministru un notar" (VIDEO)

Cum explică Diana Buzoianu numirile controversate la șefia Romsilva: „Din păcate, azi, legea face din ministru un notar” (VIDEO)

Traian Avarvarei
07 aug. 2025, 18:19
Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului. Sursa foto: Diana Buzoianu / Facebook

Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului, a explicat joi, pentru B1 TV, numirea lui Mugur Cozmanciuc (PNL) și a Speranței Ionescu (UDMR) drept membri în Consiliul de Administrație (CA) al Romsilva. Cozmanciuc a fost trimis în judecată de DNA pentru că ar fi cerut mită 500.000 de lei pentru numirea unui director la Apele Române și a fost achitat pe motiv că „fapta nu există”. Cât despre Speranta Ionescu, aceasta a scăpat de un dosar de corupție, după ce instanța a eliminat probele obținute de procurori cu ajutorul SRI.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Cuprins

  • Ce a spus Buzoianu despre concursul de la Romsilva
  • De ce nu a putut bloca ministra Mediului numirile de la Romsilva

Ce a spus Buzoianu despre concursul de la Romsilva

„teoretic, procedura e transparentă – când se bifează o listă de criterii și criteriile alea au fost îndeplinite cum au fost îndeplinite ele, pe lege au fost îndeplinite dar, în fapt, în spiritul lor, n-au fost îndeplinite. Că noi, în realitate, ne uităm la un concurs din care a rezultat o listă foarte scurtă, că-s foarte puțini oameni care au aplicat la acest concurs.

Asta înseamnă că concursul fie nu a fost transparentizat real, fie oamenii de bună credință și competenți n-au avut încredere că e un concurs realizat onest și n-au aplicat.

Era un concurs finalizat 90% când am venit în minister. Eu am întrebat dacă se poate relua concursul în vederea introducerii criteriilor inclusiv cu privire la reorganizarea Romsilva și mi s-a răspuns că nu se poate”, a explicat Diana Buzoianu, pentru B1 TV.

De ce nu a putut bloca ministra Mediului numirile de la Romsilva

Ministra a mai afirmat că s-a interesat dacă poate fixa pentru noua conducere un mandat scurt, iar în acest timp să se organizeze un alt concurs și „mi s-a răspuns că aș încălca legea, că nu e în spiritul legii să poți să numești pe mai puțin de 4 ani, deși în lege scrie foarte clar ”cel mult 4 ani”, dar dumnealor interpretează… de fapt, regula e 4 ani și doar în moduri excepționale” poate fi înlocuit mai devreme un membru din CA.

„Nu scrie nicăieri negru pe alb asta în lege. Tocmai de asta, eu am propus 8 luni pentru acest Consiliu, dar nu mi-a fost aprobat, mi s-a explicat că e perfect ilegal; fără acest aviz, eu nu puteam să merg mai departe. (…)

Eu sunt obligată să accept rezultatele unui concurs pentru că, cumva, rațiunea legii e că aceste concursuri sunt obiective, în care miniștrii să nu mai poată interveni ulterior. Pot cel mult să refuz anumite numiri în ordinea punctelor obținute. Pe dl Apostu eu l-am refuzat din argumentul că, în perioada în care a fost președinte în CA anterior, exact atunci raportul Corpului de Control a găsit așa multe nereguli, că a trebuit să trimitem raportul Corpului de Control la Parchetul General. Atunci l-am refuzat pe dl Apostu, dar nu am putut… adică următorul… conform legislației, nu am prea mare marjă de manevră, maxim pot, în ordinea punctelor obținute, să numesc următoarea persoană. Deci astea sunt rezultatele. Din păcate, azi, legea face din ministru un notar”, a continuat Diana Buzoianu.

Ministra a mai spus că se pot face proceduri pentru excluderea unor persoane dacă acestea au încălcat contractul de mandat, iar o dată pe an se face de către Ministerul Mediului o analiză pentru a se vedea dacă s-au îndeplinit criteriile de performanță și dacă nu s-au îndeplinit, atunci poți demite CA sau membri din CA. Deci există niște pârghii, dar doar după un an.

