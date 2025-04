Prima reacție a lui George Simion, după decizia Curții de Apel Ploiești: „Acestea toate înseamnă TURUL2ÎNAPOI”

Liderul AUR, , a reacționat la scurt timp după ce a admis o contestație formulată de o petentă și a anulat Hotărârea Curții Constituționale privind anularea alegerilor prezidențiale de la finalul anului 2024.

“Eu susțin revenirea la democrație, la ordinea constituțională și domnia legii: acestea toate înseamnă TURUL2ÎNAPOI”, a scris Simion pe Facebook.

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Minuta sentinței

Redăm minuta sentinței nr. 135/2025 din dosarul nr. 301/42/2025:

„Admite capatul de cerere privind suspendarea executarii actului administrativ contestat. Suspenda executarea Hotararii Curtii Constitutionale nr. 32 din 6 decembrie 2024, pana la solutionarea definitiva a cauzei. Admite actiunea in anulare. Anuleaza Hotararea Curtii Constitutionale nr. 32 din 6 decembrie 2024. Obliga parata la plata cheltuielilor de judecata catre reclamanta in cuantum de 70 lei, reprezentand taxa judiciara de timbru. Cu drept de recurs in 5 zile de la pronuntare. Cererea de recurs se depune la Curtea de Apel Ploiesti. Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei azi, 24.04.2025”.