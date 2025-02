Prima reacție a lui Marcel Ciolacu în cazul SUA – frații Tate: “America nu a făcut nicio solicitare către România”

Premierul a reacționat după ce publicația a scris că Administrația Trump face presiuni asupra României să ridice restricțiile impuse asupra fraților Tate, aflați sub control judiciar în țara noastră cu interdicție de a părăsi țara.

Ciolacu a ținut să menționeze că America nu a făcut nicio solicitare către România în acest sens.

„America nu a făcut nicio solicitare către România cu privire la situația juridică a unor cunoscuți influenceri străini investigați de autoritățile române. Nu au existat solicitări nici în timpul campaniei. România și SUA împărtășesc aceleași valori privind drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor”, a scris premierul Ciolacu pe Rețeaua X (ex Twitter).

🇺🇸 has not made any requests to 🇷🇴 upon the legal situation of well-known foreign influencers investigated by the Romanian authorities. There were no demands either during the – discussion or after it! Romania & USA share the same values regarding the…

