Primarul din Galați, vicelider în PSD, 'blesteme' pentru Bolojan: „Vedea-v-aș primar încă o dată!"

Primarul din Galați, vicelider în PSD, ‘blesteme’ pentru Bolojan: „Vedea-v-aș primar încă o dată!”

Traian Avarvarei
13 mart. 2026, 18:20
Primarul din Galați, vicelider în PSD, 'blesteme' pentru Bolojan: „Vedea-v-aș primar încă o dată!”
Ionuț Pucheanu, vicepreședinte PSD și primar în Galați. Sursa foto: Ionut Pucheanu﻿ / Facebook

Ionuț Pucheanu, vicepreședinte PSD și primar în Galați, îl acuză pe premierul liberal Ilie Bolojan că după ce că l-a forțat să mărească taxele locale, acum vrea și să ia la centru banii strânși în plus de la gălățeni. „Cum să le explic gălățenilor că nu mai sunt bani de reparat străzi, după ce au plătit dublu?”, l-a întrebat edilul pe premier.

Primarul Pucheanu, mesaj pentru premierul Bolojan

„Domnule Bolojan,

După ce m-ați obligat să măresc taxele și impozitele locale, să mă fac de râs în fața gălățenilor, să fiu cel mai urât om din oraș, după ce am încasat eu și familia mea toate injuriile unora, mai faceți încă o „reformă”.

Veniți „noaptea ca hoții” și ne furați 20 de milioane de lei din bugetul orașului. Sunt aproape toți banii din creșterea taxelor și impozitelor locale, pe care toți gălățenii au fost forțați să le plătească.

Am încercat să fiu înțelegător. Dar e prea mult. Este peste puterea mea de a mai accepta. Cum să le explic gălățenilor că nu mai sunt bani de reparat străzi, după ce au plătit dublu? Cum să mai termin lucrări la școli sau spitale în aceste condiții?

Cum și de ce să mă justific de fiecare dată în fața gălățenilor pentru incompetența celor din Guvern, pentru care trebuie să suferim toți?
Vedea-v-aș primar încă o dată!”, a scris primarul Ionuț Pucheanu, pe Facebook.

În comentarii, însă, gălățenii par să aibă alte păreri. Iată postarea:

Citește și...
Claudiu Târziu, după votul din Parlament pe solicitarea SUA: „Opoziția a căzut într-o capcană. AUR sigur e deranjat de eticheta de anti-americani” / Singurul deputat al ACT a votat „pentru” (VIDEO)
Politică
Claudiu Târziu, după votul din Parlament pe solicitarea SUA: „Opoziția a căzut într-o capcană. AUR sigur e deranjat de eticheta de anti-americani” / Singurul deputat al ACT a votat „pentru” (VIDEO)
Bolojan critică boicotarea simulărilor pentru Evaluarea Națională: „Nu poți să generezi acțiuni care afectează copiii”
Politică
Bolojan critică boicotarea simulărilor pentru Evaluarea Națională: „Nu poți să generezi acțiuni care afectează copiii”
Premierul Ilie Bolojan anunță măsuri pentru „a atenua” prețurile la carburanți
Politică
Premierul Ilie Bolojan anunță măsuri pentru „a atenua” prețurile la carburanți
Scenarii în PSD pentru debarcarea lui Ilie Bolojan. Se poate ajunge până la moțiune de cenzură. PSD ar apela chiar la Nicușor Dan
Politică
Scenarii în PSD pentru debarcarea lui Ilie Bolojan. Se poate ajunge până la moțiune de cenzură. PSD ar apela chiar la Nicușor Dan
Bolojan, întrebat dacă Guvernul ia în calcul să scadă acciza la carburanți: „E bine să fim rezervați, să nu acționăm ca niște piromani economici” (VIDEO)
Politică
Bolojan, întrebat dacă Guvernul ia în calcul să scadă acciza la carburanți: „E bine să fim rezervați, să nu acționăm ca niște piromani economici” (VIDEO)
Bolojan nu e impresionat de atacurile dinspre PSD: „Dacă nu e mulțumit, poate să inițieze moțiuni de cenzură” (VIDEO)
Politică
Bolojan nu e impresionat de atacurile dinspre PSD: „Dacă nu e mulțumit, poate să inițieze moțiuni de cenzură” (VIDEO)
La cât va ajunge salariul minim după majorarea din 1 iulie. Ministrul Florin Manole: „Am susținut această măsură pentru că eu cred că munca trebuie respectată, nu exploatată” (VIDEO)
Politică
La cât va ajunge salariul minim după majorarea din 1 iulie. Ministrul Florin Manole: „Am susținut această măsură pentru că eu cred că munca trebuie respectată, nu exploatată” (VIDEO)
Guvernul a adoptat bugetul pe 2026. Bolojan: S-au mai adoptat creșterea salariului minim și ajutorul de stat pentru transportatori (VIDEO)
Politică
Guvernul a adoptat bugetul pe 2026. Bolojan: S-au mai adoptat creșterea salariului minim și ajutorul de stat pentru transportatori (VIDEO)
Bolojan l-a primit pe Zelenski la Palatul Victoria. Ce au discutat despre românii din Ucraina (VIDEO)
Politică
Bolojan l-a primit pe Zelenski la Palatul Victoria. Ce au discutat despre românii din Ucraina (VIDEO)
CTP: De ce se ține secret ajutorul pentru Ucraina? Secretomania asta e de-a dreptul cretină. De-aia poate să facă Rusia ce face acum (VIDEO)
Politică
CTP: De ce se ține secret ajutorul pentru Ucraina? Secretomania asta e de-a dreptul cretină. De-aia poate să facă Rusia ce face acum (VIDEO)
Ultima oră
20:32 - Claudiu Târziu, după votul din Parlament pe solicitarea SUA: „Opoziția a căzut într-o capcană. AUR sigur e deranjat de eticheta de anti-americani” / Singurul deputat al ACT a votat „pentru” (VIDEO)
20:15 - Pavel Bartoș nu se îmbogățește din filme dar continuă să investească sume uriașe. Care este motivul actorului
19:52 - Bolojan critică boicotarea simulărilor pentru Evaluarea Națională: „Nu poți să generezi acțiuni care afectează copiii”
19:42 - Ajutorul de deces crește în acest an dar serviciile funerare vor fi mai scumpe
19:40 - Top greșeli care scad vânzările în marketplace și cum le poți evita în 2026
19:24 - Al treilea mesaj RO-Alert în Tulcea: „Oamenii să sune la 112 dacă se simt în pericol”
19:07 - Ada Galeș diagnosticată cu cancer. Actrița a trecut prin patru operații într-o singură vară
19:04 - Jador se retrage din muzică: „Eu mereu am fost transparent cu voi și cu viața mea”. Anunțul artistului
18:44 - Liviu Vârciu, dat jos din taxi, după ce l-a enervat pe șofer: „M-a bufnit râsul”. De la ce a pornit scandalul
18:34 - Premieră în România: Care este primul oraș din țară care interzice definitiv jocurile de noroc