Ionuț Pucheanu, vicepreședinte PSD și primar în Galați, îl acuză pe premierul liberal Ilie Bolojan că după ce că l-a forțat să mărească taxele locale, acum vrea și să ia la centru banii strânși în plus de la gălățeni. „Cum să le explic gălățenilor că nu mai sunt bani de reparat străzi, după ce au plătit dublu?”, l-a întrebat edilul pe premier.

Primarul Pucheanu, mesaj pentru premierul Bolojan

„Domnule Bolojan,

După ce m-ați obligat să măresc taxele și impozitele locale, să mă fac de râs în fața gălățenilor, să fiu cel mai urât om din oraș, după ce am încasat eu și familia mea toate injuriile unora, mai faceți încă o „reformă”.

Veniți „noaptea ca hoții” și ne furați 20 de milioane de lei din bugetul orașului. Sunt aproape toți banii din creșterea taxelor și impozitelor locale, pe care toți gălățenii au fost forțați să le plătească.

Am încercat să fiu înțelegător. Dar e prea mult. Este peste puterea mea de a mai accepta. Cum să le explic gălățenilor că nu mai sunt bani de reparat străzi, după ce au plătit dublu? Cum să mai termin lucrări la școli sau spitale în aceste condiții?

Cum și de ce să mă justific de fiecare dată în fața gălățenilor pentru incompetența celor din Guvern, pentru care trebuie să suferim toți?

Vedea-v-aș primar încă o dată!”, a scris primarul Ionuț Pucheanu, pe Facebook.

În comentarii, însă, gălățenii par să aibă alte păreri. Iată postarea: