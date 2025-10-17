Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat că întreaga comunitate a Sectorului 4 este alături de victimele , Sector 5.

În aceste momente dificile, autoritățile locale din Sectorul 4 au decis să ofere sprijin familiilor afectate.

Ce ajutor au oferit autoritățile locale din Sectorul 4

Din fondul de rezervă, Sectorul 4 a trimis către victime alimente de bază, pături, paturi, saltele și haine groase. Scopul este de a sprijini familiile care au rămas fără locuință și de a le oferi resursele necesare pentru a depăși această perioadă critică, mai ales acum, în pragul sezonului rece.

Ce mesaj a transmis primarul Sectorului 4

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a subliniat importanța unității în momentele de criză:

„Suntem o singură comunitate atunci când viața oamenilor este pusă la încercare, iar în astfel de momente, solidaritatea nu este doar un gest de omenie, ci o datorie morală. Suntem alături cu toții de familiile care, în această dimineață au pierdut pe cineva drag. Suntem alături cu toții de cei care se află acum în grija medicilor, dar și de cei care au rămas fără un acoperiș deasupra capului, astfel încât nimeni să nu rămână în urmă. Ceea ce s-a întâmplat astăzi ne doare pe toți, în primul rând ca oameni. În fața suferinței, trebuie să fim uniți, pentru că puterea unei comunități stă în bunătate și în ajutor.”, a declarat Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.

Potrivit unui , echipele Poliției Locale Sector 4 și cele ale DGASPC Sector 4 sunt pregătite să acorde în continuare tot ajutorul necesar, uman, logistic și material, de care familiile afectate de deflagrația produsă în această dimineață au nevoie în perioada ce urmează.

Amintim că o explozie a avut loc, vineri dimineață, într-un bloc cu opt etaje de pe Calea Rahovei, Sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația, urmată de un incendiu de scurtă durată, a provocat prăbușirea parțială a două etaje și a afectat grav apartamentele de dedesubt.

Planul roșu de intervenție a fost activat, iar autoritățile au evacuat rapid clădirile din jur. Potrivit bilanțului oficial, trei persoane au murit, iar cel puțin 13 au fost rănite.