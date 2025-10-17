B1 Inregistrari!
Primăria Sectorului 4 a trimis mai multe ajutoare familiilor afectate de explozia din Rahova. Daniel Băluță: „În fața suferinței, trebuie să fim uniți"

Primăria Sectorului 4 a trimis mai multe ajutoare familiilor afectate de explozia din Rahova. Daniel Băluță: „În fața suferinței, trebuie să fim uniți”

Ana Maria
17 oct. 2025, 20:39
Primăria Sectorului 4 a trimis mai multe ajutoare familiilor afectate de explozia din Rahova. Daniel Băluță: În fața suferinței, trebuie să fim uniți
Sursa foto: Captura video
Cuprins
  1. Ce ajutor au oferit autoritățile locale din Sectorul 4
  2. Ce mesaj a transmis primarul Sectorului 4

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat că întreaga comunitate a Sectorului 4 este alături de victimele exploziei din Rahova, Sector 5.

În aceste momente dificile, autoritățile locale din Sectorul 4 au decis să ofere sprijin familiilor afectate.

Ce ajutor au oferit autoritățile locale din Sectorul 4

Din fondul de rezervă, Sectorul 4 a trimis către victime alimente de bază, pături, paturi, saltele și haine groase. Scopul este de a sprijini familiile care au rămas fără locuință și de a le oferi resursele necesare pentru a depăși această perioadă critică, mai ales acum, în pragul sezonului rece.

Ce mesaj a transmis primarul Sectorului 4

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a subliniat importanța unității în momentele de criză:

Suntem o singură comunitate atunci când viața oamenilor este pusă la încercare, iar în astfel de momente, solidaritatea nu este doar un gest de omenie, ci o datorie morală. Suntem alături cu toții de familiile care, în această dimineață au pierdut pe cineva drag. Suntem alături cu toții de cei care se află acum în grija medicilor, dar și de cei care au rămas fără un acoperiș deasupra capului, astfel încât nimeni să nu rămână în urmă. Ceea ce s-a întâmplat astăzi ne doare pe toți, în primul rând ca oameni. În fața suferinței, trebuie să fim uniți, pentru că puterea unei comunități stă în bunătate și în ajutor.”, a declarat Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.

Potrivit unui comunicat de presă, echipele Poliției Locale Sector 4 și cele ale DGASPC Sector 4 sunt pregătite să acorde în continuare tot ajutorul necesar, uman, logistic și material, de care familiile afectate de deflagrația produsă în această dimineață au nevoie în perioada ce urmează.

Amintim că o explozie a avut loc, vineri dimineață, într-un bloc cu opt etaje de pe Calea Rahovei, Sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația, urmată de un incendiu de scurtă durată, a provocat prăbușirea parțială a două etaje și a afectat grav apartamentele de dedesubt.

Planul roșu de intervenție a fost activat, iar autoritățile au evacuat rapid clădirile din jur. Potrivit bilanțului oficial, trei persoane au murit, iar cel puțin 13 au fost rănite.

„Nu e treaba dvs. ce fac eu aici". „Specialii" din Guvern care încasează pensie și mai multe salarii la stat
Ce mesaj cu subînțeles a transmis Călin Georgescu, după tragedia din Rahova: „Să nu uităm, însă, că răul nu vine doar din întâmplare"
Bolojan, replică pentru șeful ANAF: „Noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală, fraudele mari, cu neplata taxelor"
Ce se va întâmpla cu locatarii afectați de explozie? Stelian Bujduveanu a dat toate explicațiile: „Din estimarea Prefecturii, e vorba despre 400 – 500 de persoane". Cum vor fi ajutate de Primăria Capitalei (VIDEO)
Rogobete, întâlnire cu reprezentanți din Departamentul de Justiție al SUA. Ce s-a discutat la Washington
Rogobete, întâlnire la Washington cu reprezentanții Băncii Mondiale: „Lucrăm la un nou mecanism de finanțare pentru unitățile sanitare, bazat pe performanță"
Ministrul Dezvoltării, despre reforma administrației locale: „Noi susținem o măsură care permite o abordare diferențiată de la UAT la UAT" / „Trebuie să se ia o decizie cât mai rapid"
PSD-iștii se dezic de „progresismul" din statut și mimează lupta cu austeritatea. CTP: Grotesc comic și beznă absolută a minții (VIDEO)
Kelemen Hunor îl ironizează pe șeful ANAF: „Am încălcat legea! Am făcut șase borcane de gem de prune. Dacă așa merg lucrurile, anul viitor va trebui să raportăm și conservele bunicii"
Boris Johnson, fascinat de ChatGPT: „Îl iubesc." Cum folosește fostul premier britanic inteligența artificială (VIDEO)
