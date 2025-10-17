B1 Inregistrari!
S-a aflat cine a rupt sigiliul. Mărturia unui locator din blocul în care a avut loc explozia devastatoare. Ce s-a întâmplat chiar cu o zi înainte (VIDEO)

S-a aflat cine a rupt sigiliul. Mărturia unui locatar din blocul în care a avut loc explozia devastatoare. Ce s-a întâmplat chiar cu o zi înainte (VIDEO)

Ana Maria
17 oct. 2025, 19:15
S-a aflat cine a rupt sigiliul. Mărturia unui locatar din blocul în care a avut loc explozia devastatoare. Ce s-a întâmplat chiar cu o zi înainte (VIDEO)
Sursa foto: Captura video B1 TV
Cuprins
  1. Cine a rupt sigiliul și ce s-a întâmplat joi seara în blocul din Rahova
  2. S-a aflat cine a rupt sigiliul. Ce le-a spus locatarilor firma respectivă
  3. Ce spune firma care a venit la fața locului înaintea exploziei
  4. Ce spune Distrigaz

S-a aflat cine a rupt sigiliul. Ghiță Găinaru, un locatar din blocul afectat de explozia de vineri, care a avut loc în Rahova, a povestit cum a participat la toate demersurile făcute pentru rezolvarea problemelor cu gazul. Potrivit lui, o firmă recomandată de Distrigaz a venit joi seara și a rupt sigiliul și a dat drumul la robinetul de gaze fără să verifice apartamentele. Ulterior, echipa a cerut 1.500 de lei pentru verificare și a promis că va reveni a doua zi.

Însă, locatarii nu au vrut să plătească fără să se facă verificarea, așa că lucrătorii au închis gazele din nou și au lăsat sigiliul rupt.

Cine a rupt sigiliul și ce s-a întâmplat joi seara în blocul din Rahova

„La ora 7:00 (n.r. joi) m-a sunat administratora să cobor că miroase a gaze pe casa scării. Am coborât, am luat o hotărâre împreună să oprim noi gazul din spate, că aveam manetele. Cei de la Distrigaz au venit când ne-a izolat blocul și ne-au pus robinetul la juma de metru de pământ unde se jucau toți copiii și ne închideau gazele. Am făcut o sesizare, au venit și zice Domnule, n-avem ce să facem decât vă dăm maneta asta, robinetul ăsta, și umblați când e nevoie, îl puneți. Și era la mine și am coborât cu administratora. Am zis miroase urât, hai să închidem repede gazele.

Între timp au ajuns și cei de la Distrigaz, le-au închis ei din coloana principală, au pus sigiliu și după aceea au zis dacă vrem să ni să deschidă gazele, să sunăm la o firmă tot dată de ei”, a relatat bărbatul.

S-a aflat cine a rupt sigiliul. Ce le-a spus locatarilor firma respectivă

„Și ne-au dat un număr de telefon. Administratora a luat legătura cu firma respectivă, a zis că ne costă 2.700 lei să vină să verifice toate apartamentele și să ne dea drumul la gaz. Am zis ok. La ora 17:00, au venit, au rupt sigiliul, a dat drumul la gaz, zice să-mi plătiți 1.500 lei.

Cei de care cu care am luat legătura colaborează cu Distrigazul. Ei au rupt sigiliul, au dat drumul, cică 1.500 lei. Și acum doamna ministrator zice ‘Domnule, cum să vă dăm 1.500 lei? Nu trebuie să verificați, că am vorbit că trebuie să verificați?’ Și zice: ‘plătiți 1.500 lei, vă dăm drumul până mâine și mâine trebuie să semnăm un contract în care să vă montăm senzor la fiecare apartament’. Și n-am fost de acord cu acea plată. Să dăm drumul la gaz fără să fie verificată nicio țeavă și domnul s-a dus, a închis robinetul la loc cu sigiliul rupt. S-a închis și a plecat, și a fost bun plecat. A rămas mirosul același de puternic în scară. Am stat cu ușile deschise toată noaptea la bloc și dimineață s-a produs ceea ce s-a produs”, a mai povestit locatarul din blocul afectat.

„Dimineață eu am plecat la muncă. Același miros pe casa scării. Am ajuns la muncă, am vorbit iar cu administratora, zic eu sun să vină cineva, că e imposibil. Adică nu înțeleg de ce miroase atât de puternic. Nu am apucat să ajung la 20 m de bloc, că a sărit în aer când veneam.”, a mai adăugat bărbatul.

Ce spune firma care a venit la fața locului înaintea exploziei

Firma implicată neagă că ar fi rupt sigiliul sau dat drumul la gaz și a afirmat că a făcut „doar o constatare” și că administratorul blocului a refuzat să încheie contractul pentru a face o revizie și a se remedia pierderile.

„Noi am fost la fața locului și i-am comunicat doamnei că nu îndeplinea condițiile instalația. Doamna nu a vrut să continuie contractul. Nu existau senzori de gaz, nu aveau senzori de detecție. Nu au umblat la instalația de gaze (n.r. colegii)”, a declarat reprezentantul companiei care a fost joi seara la fața locului, potrivit Antena 3 CNN.

Ce spune Distrigaz

Potrivit Distrigaz Sud Rețele, alimentarea cu gaze a fost oprită joi dimineață, iar robinetul a fost sigilat. Dimineața următoare, locatarii au sesizat din nou miros puternic de gaze, iar echipa de intervenție a constatat că sigiliul fusese rupt chiar înainte de explozie.

Cronologia evenimentelor conform Distrigaz:

  • 16 octombrie, 07:08 – locatarii reclamă miros de gaze

  • 16 octombrie, 09:18 – echipa Distrigaz oprește alimentarea și sigilează robinetul

  • 17 octombrie, 08:44 – locatarii reclamă din nou mirosul

  • 17 octombrie, 09:00 – explozia; echipa ajunge la fața locului și constată sigiliul rupt

