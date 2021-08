Primarul Sectorului 4 susține PNDL 3. Daniel Băluță: Sunt comunități în care oamenii nu au curent, apă, canalizare, asfalt. Banii nu trebuie alocați discreționar, ci pe proiecte de calitate (VIDEO)

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 al Capitalei, spune că în toată țara există comunități care au foarte mare nevoie de banii din programul național de investiții „Anghel Saligny”, așa-zisul PNDL 3.

„Acești bani trebuie alocați nu pe criterii discreționare, ci pe proiecte de calitate, pe proiecte mature”, a declarat edilul la „Săptămâna Financiară” cu Dan Bucura, vineri, pe B1 TV.

Referitor la faptul că USR-PLUS se arată gata să blocheze bloca programul „Anghel Saligny”, primarul Sectorului 4 a afirmat: „Sunt de acord cu principiul că banii nu trebuie alocați pe criterii discreționare. Este un lucru nu important, ci foarte important, însă fiecare comunitate are particularitățile ei. De exemplu, pentru comunitatea locuitorului Sectorului 4 a fost un efort supraomenesc să asfalteze străzile și să pună apă-canal pe străzile care erau exclusiv cu pământ. Ne-ar fi prins nu bine, ci foarte bine un astfel de program. Ne-ar prinde foarte bine, de exemplu, programe pentru clădirile aflate în risc seismic, pentru că discutăm de zeci, sute de milioane de euro pentru clădirile publice, mă refer aici la școli, mă refer aici la licee, mă refer la grădinițe, bani de care comunitățile din toată țara au o nevoie foarte mare. Din păcate, așa cum spunea și domnul Ciucu, sunt comunități în care oamenii nu au curent, nu au apă, nu au canalizare, nu au asfalt”.

„Pentru acestea, având în vedere că Uniunea Europeană nu finanțează astfel de proiecte, este normal să existe programe guvernamentale, de aceea fac parte din categoria celor care susțin acest program Anghel Saligny cu mențiunile extrem de pertinente pe care le-au făcut cei de la USR-PLUS și care sunt corecte, și anume că acești bani trebuie alocați nu pe criterii discreționare, ci pe proiecte de calitate, pe proiecte mature, eventual, dacă se decide, să respecte și standarde de cost, pe licitații făcute corespunzător, vizate de ANAF și de Ministerul fondurilor europene, dacă este cazul, de Ministerul Dezvoltării, deci pe niște criterii de transparență deosebită din punctul acesta de vedere. Realitatea este că banii nu îi ia nici primarul Ciucu, nici primarul Băluță, toți acești bani sunt investiți în comunități”, a punctat primarul Daniel Băluță.