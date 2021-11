Proiectul pentru obligativitatea certificatului verde la locul de muncă, în dezbatere la Camera Deputaților. Comisiile de specialitate au început deja discuțiile

Proiectul privind obligativitatea certificatului verde la locul de muncă a intrat în procedură de urgență pe ordinea de zi a dezbaterilor din Camera Deputaților, sub rezerva depunerii raportului, iar comisiile de specialitate au început deja discuțiile pe acest subiect.

Camera Deputaților: Proiectul pentru obligativitatea certificatului verde la locul de muncă, în dezbatere

Decizia de a introduce proiectul pe ordinea de zi în procedură de urgență a fost luată de Comitetul liderilor grupurilor parlamentare, transmite Agerpres.

„Am cerut din nou din partea grupului USR urgentarea procedurii de dezbatere şi vot pe certificatul verde. Am reuşit să-l punem primul pe ordinea de zi, sub rezerva depunerii raportului, şi ceilalţi au fost de acord. Iată că, după foarte multe discuţii în societate şi în Parlament şi media, au fost de acord să punem acest proiect pe primul loc pe ordinea de zi, sub rezerva depunerii raportului, şi cel mai important a fost să înceapă astăzi dezbaterile şi discuţiile în Comisia de sănătate – comisia cea mai importantă”, a declarat Ionuț Moșteanu, liderul deputaților USR și totodată purtătorul de cuvânt al formațiunii.

Pentru acest proiect de lege au fost sesizate în fond șase comisii de specialitate.

„Poate că n-ar fi fost nevoie chiar de toate aceste comisii, că n-am mai văzut proiect de lege cu şase comisii la raport până acum, însă, iată, se face un pas. Comisia de sănătate este foarte importantă, poate cea mai importantă din această discuţie şi Comisia de muncă, urmând ca în zilele care urmează să facem paşi înainte în Camera Deputaţilor în comisii cu rapoarte preliminare şi, în final, să avem o şedinţă a celor şase comisii şi sper ca, săptămâna viitoare cel târziu, să avem un vot de adoptare pentru acest proiect privind certificatul verde”, a adăugat Ionuț Moșteanu.

Parlamentarii AUR sunt singurii care s-au opus intrării pe ordinea de zi în procedură de urgență. George Simion, copreședintele AUR, își exprimase opoziția față de proiect și pe B1 TV, duminică seară, la Talk B1 cu Dan Gabor, când a spus că vaccinarea trebuie să rămână „o opțiune a fiecăruia”.

Proiectul a fost respins de Senat pe 27 octombrie.

Ce prevede proiectul privind obligativitatea certificatului verde la locul de munc

Dacă inițiativa va fi adoptată și promulgată în forma actuală, angajații care vor refuza să prezinte actul digital la intrarea în instituția în care lucrează ar putea avea contractul suspendat fără plata drepturilor salariale pentru o perioadă de până la 30 de zile, potrivit G4Media.ro.

Totodată, dacă persoanele care nu s-au vaccinat până acum decid să se imunizeze cu prima doză, atunci instituția de stat la care lucrează le va deconta testele pentru COVID-19 până va fi emis certificatul verde. În cazul celor angajaților din sistemul privat, decontarea este la decizia angajatorului.

Angajații care nu se vaccinează împotriva COVID-19 vor fi nevoiți să se testeze în mod regulat, fie cu test PCR la fiecare 72 de ore, fie cu test antigen la 48 de ore, și tot ei vor trebui să suporte și costurile.

Dacă angajații nevaccinați refuză să se testeze, atunci angajatorul poate decide suspendarea lor fără drept de plată pentru 30 de zile – o sancțiune valabilă atât la stat, cât și la privat. Dacă nu prezintă certificatul verde nici după cele 30 zile, angajații la stat vor fi concediați. În cazul celor din privat, angajatorul este cel care va decide dacă le prelungește suspendarea sau îi concediază.