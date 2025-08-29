B1 Inregistrari!
Ilie Bolojan a anunțat că proiectul privind eliminarea posturilor din administrația locală a fost scos de pe ordinea ședinței de Guvern / Au fost adoptate 5 din cele 6 pachete

George Lupu
29 aug. 2025, 19:39
Ilie Bolojan a anunțat că proiectul privind eliminarea posturilor din administrația locală a fost scos de pe ordinea ședinței de Guvern / Au fost adoptate 5 din cele 6 pachete
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri că proiectul de lege privind reducerea posturilor în administrația publică locală a fost scos de pe ordinea de zi, a ședinței de Guvern. Astfel, au fost adoptate 5 din cele 6 pachete.

Cuprins

  • De ce a fost scos de pe ordienea de zi proiectul privind administrația locală
  • Ce prevede proiectul de lege scos de pe ordinea de zi

De ce a fost scos de pe ordienea de zi proiectul privind administrația locală

Pentru măsurile privind administrația publică locală va fi organizată o nouă ledință a coaliției de guvernare iar măsurile vor fi discutate duminică.

Ilie Bolojan și-a exprimat încrederea că până la finalul săptămânii viitoare toate cele șase pachete vor fi aprobate prin asumarea răspunderii.

“Am încheiat o ședință de guvern extraordinară în care pe ordinea de zi au fost cinci din cele șase pachete, pe care ni le-am propus să le adoptăm prin procedura de asumare a răspunderii. Cel de-al șaselea, pachetul pentru administrație publică, urmează să fie discutat duminică, când foarte probabil vom avea o nouă ședință de guvern, în așa fel încât să urmeze și acest domeniu procedura de asumare a răspunderii, pentru ca la finalul săptămânii viitoare toate cele șase pachete să poată fi adoptate”, a spus Bolojan, într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria.

Bolojan a prezentat proiectul privind pensiile magistraților, care se numără printre proiectele adoptate vineri.

Ce prevede proiectul de lege scos de pe ordinea de zi

Ministerul Dezvoltării a modificat proiectul de lege privind reforma administrației publice centrale și locale, majorând procentul de reducere a posturilor din primării de la 20% la 25%.

Din cauza tăierilor, angajații din primării au anunțat că intră în grevă.

Vor fi făcute 40.000 de concedieri, din administrație, inclusiv de la cabinetele demnitarilor și din cadrul poliției locale.

