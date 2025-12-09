PSD analizează viitorul politic după eșecul de la Primăria Capitalei

Biroul Permanent Național al PSD s-a reunit astăzi, 9 decembrie, la ora 10:00, într-o ședință crucială după înfrângerea suferită în alegerile pentru Primăria Capitalei. Daniel Băluță, candidatul partidului, a obținut doar locul trei, provocând un val de nemulțumiri și speculații cu privire la direcția viitoare a partidului.

Ședință crucială la PSD după eșecul de la Primăria Capitalei

Victoria lui Ciprian Ciucu în alegerile pentru Primăria Capitalei a redesenat harta politică a Bucureștiului,iar în PSD, discuțiile sunt intense. Liderii partidului analizează posibile strategii pentru a-și recâștiga influența politică. Printre opțiuni se numără reevaluarea poziției în guvernare și posibile schimbări în conducerea partidului. Deși există speculații că PSD ar putea considera ieșirea de la guvernare, surse indică faptul că liderii partidului înclină să rămână, pentru a asigura accesul la fonduri și influența politică.

Posibila ieșire de la guvernare

Mai mulți lideri PSD au cerut public sau în ședințe interne ca partidul să iasă de la guvernare, nemulțumiți atât de pierderea de teren în fața AUR, cât și de reformele promovate de premierul Ilie Bolojan. Șansele unei ruperi a coaliției sunt reduse, dar nimic nu e imposibil pe fondul emoțional al pierderii drastice a alegerilor de la București, au declarat alți lideri PSD pentru G4Media.

Unul dintre principalii adepți ai ieșirii partidului de la guvernare a fost Marcel Ciolacu, fostul șef al PSD și noul președinte ales al Consiliului Județean Buzău.

Pe lângă Ciolacu și contextul său electoral, există însă zeci de alți primari PSD nemulțumiți de impactul reformelor asupra imaginii lor politice și ei pun presiune pe conducerea partidului să rupă coaliția. Ei se tem că asocierea cu un guvern care taie investițiile și face reforme dure le erodează imaginea și le trimite alegătorii către AUR, așa cum s-a întâmplat și la alegerile din București, unde Daniel Băluță a fost întrecut de Anca Alexandrescu.