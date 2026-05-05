Trucurile unui chef. Cum faci cea mai bună maioneză cu usturoi acasă

Selen Osmanoglu
05 mai 2026, 13:58
Sursa Foto: Captură Video/ YT
Cuprins
  1. Ingrediente simple, gust intens
  2. Cum prepari maioneza cu usturoi
  3. Trucul pentru o maioneză perfectă

Un sos clasic, cremos și plin de aromă, maioneza cu usturoi poate transforma orice preparat. Cu doar câteva ingrediente și câteva trucuri simple, rețeta recomandată de Paul Constantin iese rapid și fără bătăi de cap.

Ingrediente simple, gust intens

Pentru această rețetă nu ai nevoie de ingrediente complicate, ci doar de câteva produse de bază din bucătărie:

  • 300 ml ulei de floarea-soarelui
  • 2 gălbenușuri de ou
  • 1 căciulie de usturoi
  • 1 lingură de apă
  • 1 lingură zeamă de lămâie
  • 1 g sare
  • ¼ linguriță piper

Cum prepari maioneza cu usturoi

Primul pas este pregătirea usturoiului. Curăță cățeii și zdrobește-i într-un mojar, împreună cu un praf de sare, până obții o pastă fină, fără bucăți, scrie Click.

Într-un bol, amestecă gălbenușurile cu zeama de lămâie și apa, până când compoziția devine ușor spumoasă. Adaugă apoi pasta de usturoi și omogenizează bine.

Pentru o textură perfectă și mai sigură, bolul se așază deasupra unei cratițe cu apă fierbinte (bain-marie). În timp ce amesteci continuu, începe să torni uleiul în fir subțire, pentru a emulsiona corect sosul.

Trucul pentru o maioneză perfectă

După ce compoziția devine densă și omogenă, ia bolul de pe foc și mai amestecă încă un minut. Asezonează cu sare și piper, după gust.

Pentru un rezultat și mai bun, lasă maioneza la temperatura camerei aproximativ 5 minute înainte de servire. Acest pas ajută la intensificarea aromelor și la obținerea unei texturi mai fine.

Maioneza cu usturoi este ideală pentru carne, cartofi sau sandvișuri și poate deveni rapid unul dintre sosurile tale preferate.

