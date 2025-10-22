B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » PSD ar merge pe mâna lui Călin Georgescu. Planuri ascunse cu AUR

PSD ar merge pe mâna lui Călin Georgescu. Planuri ascunse cu AUR

Adrian A
22 oct. 2025, 15:02
PSD ar merge pe mâna lui Călin Georgescu. Planuri ascunse cu AUR
Cuprins
  1. Cum vrea PSD să se așeze lângă Georgescu
  2. De ce ar face PSD pasul spre Călin Georgescu
  3. O explicație pentru o guvernare AUR-PSD

Apar tot mai multe voci, mai mult sau mai puțin avizate, care susțin că PSD s-ar orienta către Călin Georgescu.

Cum vrea PSD să se așeze lângă Georgescu

Potrivit unor informații care apar tot mai des în spațiul public, PSD ar marșa cu Călin Georgescu și l-ar prefera premier în locul lui Ilie Bolojan.

„Pe surse: PSD ia în calcul să-l propună pe Călin Georgescu ca soluție de stabilitate națională
Surse politice de nivel înalt afirmă că, în eventualitatea unei crize majore – economice, instituționale sau diplomatice – PSD ia în calcul o mutare decisivă: propunerea lui Călin Georgescu ca lider de tranziție, într-o formulă tehnică, cu mandat limitat, orientat strict spre stabilizare și reconstrucție națională.
Nu ar fi vorba de alianță politică, ci de o soluție de echilibru, prezentată public ca gest de responsabilitate, pentru a evita escaladarea tensiunilor interne și mai ales pentru a împiedica impunerea unei soluții din exterior.”, arată o informație apărută și distribuită pe rețelele sociale.

De ce ar face PSD pasul spre Călin Georgescu

„Conform surselor, PSD ar prefera să preia inițiativa înainte să fie forțat să o facă.
PSD ar avea puterea efectivă să facă acest pas, fiind astăzi singurul actor politic cu forța parlamentară și instituțională necesară pentru a lansa o astfel de propunere în mod credibil și funcțional. Propunerea ar putea fi prezentată ca un mandat tehnic temporar, cu obiective clare, termen precis și garanții de transparență.
Această mișcare ar avea pentru PSD și o miză strategică majoră:
– s-ar repoziționa ca garant al ordinii și stabilității, nu ca parte a problemei, spulberând practic duetul PNL – USR.
– ar evita un executiv impus din afară, păstrând controlul tranziției în plan intern.
– și-ar asigura supraviețuirea politică, ieșind din postura de posibil țap ispășitor într-o criză amplificată.”, scrie un internaut care îl promovează pe Călin Georgescu, citând surse politice, nu știm cât de credibile.

O explicație pentru o guvernare AUR-PSD

Această teorie ar fi o explicație pentru anunțurile tot mai dese ale lui George Simion. Liderul AUR tot repetă că ar fi dispus la o alianță cu PSD. În anumite condiții, susține Simion.

„Noi nu dorim să intrăm la guvernare cu aceste forţe care au anulat alegerile din România. Ca măsură reparatorie faţă de anularea alegerilor, faţă de ce a păţit domnul Călin Georgescu, eu mi-am anunţat susţinerea oricărei formule în varianta în care domnul Călin Georgescu ar fi premierul unei astfel de coaliţii, fără a avea pretenţii pentru ca noi să facem parte din respectiva formulă de guvernare, deşi pentru toate funcţiile importante din statul român.”, declara Simion acum câteva zile.

Însă mult mai explicit a fost în urmă cu trei luni.

„PSD are întotdeauna ocazia să se reîntoarcă, să vină către poporul român, acceptând o guvernare care îl are ca prim-ministru pe Călin Georgescu.”, spunea Simion.

