Acasa » Politică » Călin Georgescu, premier? Ce anunț a făcut George Simion, în legătură cu o posibilă alianță cu PSD

Călin Georgescu, premier? Ce anunț a făcut George Simion, în legătură cu o posibilă alianță cu PSD

Ana Maria
20 oct. 2025, 15:30
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Călin Georgescu, premier? Ce propunere surprinzătoare a făcut George Simion
  2. De ce nu vrea AUR să intre la guvernare
  3. Călin Georgescu, premier? Ce spune liderul AUR despre o posibilă alianță cu PSD

Călin Georgescu, premier? Președintele AUR, George Simion, a făcut luni o declarație neașteptată legată de viitoarea formulă de guvernare a României.

Călin Georgescu, premier? Ce propunere surprinzătoare a făcut George Simion

Acesta a anunțat că AUR va susține orice coaliție care îl propune pe Călin Georgescu ca premier, chiar dacă partidul său nu va face parte din Guvern.

Declarația a fost făcută la Senat, potrivit Agerpres, și vine în contextul discuțiilor tot mai intense despre posibile alianțe politice după următoarele alegeri.

De ce nu vrea AUR să intre la guvernare

George Simion a explicat că formațiunea sa nu își dorește să facă parte dintr-o guvernare alături de partidele „care au anulat alegerile din România”.

În schimb, liderul AUR consideră că susținerea lui Călin Georgescu pentru funcția de premier ar fi o „măsură reparatorie” pentru nedreptățile pe care acesta le-ar fi suferit în trecut.

„Noi nu dorim să intrăm la guvernare cu aceste forţe care au anulat alegerile din România. Ca măsură reparatorie faţă de anularea alegerilor, faţă de ce a păţit domnul Călin Georgescu, eu mi-am anunţat susţinerea oricărei formule în varianta în care domnul Călin Georgescu ar fi premierul unei astfel de coaliţii, fără a avea pretenţii pentru ca noi să facem parte din respectiva formulă de guvernare, deşi pentru toate funcţiile importante din statul român avem oameni capabili, oameni pregătiţi în toate domeniile, aşa cum cred că s-a şi observat în ultima vreme”, a declarat Simion.

Călin Georgescu, premier? Ce spune liderul AUR despre o posibilă alianță cu PSD

Întrebat de jurnaliști dacă AUR ar accepta o alianță cu PSD în condițiile menționate, George Simion a răspuns clar: „E valabil și pentru celelalte forțe politice, dacă ar face acest gest.”

Astfel, liderul AUR lasă deschisă posibilitatea unei susțineri politice necondiționate, atâta timp cât premierul ar fi Călin Georgescu, considerat de Simion o figură capabilă să conducă executivul.

Liderul AUR a mai adăugat că formațiunea sa are oameni pregătiți pentru orice funcție importantă în stat, dar, de această dată, nu va solicita funcții guvernamentale.

