În vădită cădere liberă în ochii românilor, Ilie Bolojan și-a scos mama pe scenă. Jocul de PR al premierului (VIDEO)

Adrian A
12 mart. 2026, 10:36
Sursă foto: libertatea.ro

Premierul Ilie Bolojan vrea să arate că poate fi și uman. Deși toată lumea spune că nu are nimic sensibil și niciun strop de empatie. Ca să își contrazică criticii, premierul și-a scos mama la rampă.

Interviu cu mama lui Ilie Bolojan

Nu știm dacă de voi, dar probabil că mai mult de nevoie, mama lui Ilie Bolojan a ieșit la rampă și a dat un amplu inteviu jurnaliștilor de la Libertatea. Un interviu în care aflăm cine e Ilie Bolojan și despre copilăria lui.

Însă, vedem și cu cine seamănă premierul, atât de dur. La fel ca fiul său, mama lui Ilie Bolojan îi pune la zid pe cei care nu muncesc. „Să moară de foame, că nu le place să facă nimic”, e concluzia mamei premierului.

„Dar nu există un om să fie sărac. N-ai pe cine ajuta. Nu există unul. Cu oamenii care-s bolnavi, aceia nu pot, săracii. Dar care-s harnici… La televizor, aud că «n-avem ce lucra, n-avem ce mânca…». Să n-aibă! Să moară de foame pentru că nu le place să facă nimica. În general, pe tineri nu-i vezi mergând să lucre ceva. Nimica! Bani. Să-i finanțeze părinții și ei să meargă pe la disco, pe la petreceri”.

Și își apără fiul.

„Ilie al meu n-o sărăcit el pe nimeni. Astea patru partide care-s în coaliție s-o întâlnit, o discutat ce vor să facă, asta, asta, sunteți de acord? Amu se-ntorc, se sucesc, cum ar veni. Că ele nu-s de acord, nici de asta, nici de ceea.

Or, cum putem trăi așa dacă ne sucim? Ca și-o femeie care merge în fața primarului și spune da. Și peste un an, nu se potrivește. Nu există! Toți oamenii se potrivesc.

Nu-i place PSD și nici Nicușor Dan

PSD-ul e principala țintă a criticilor mamei lui Ilie Bolojan.

„Ei tot timpul or condus. Dar n-o condus bine. C-o fost copii, nepoți ai comuniștilor, ai ălora mari. Mai sunt și de la ăștialalți care au avut părinți comuniști, dar nu-s răi așa, ca ei.”

Nici președintele Nicușor Dan nu e scutit de reproșuri.

„L-am votat. Ca și cu Vadim Tudor și cu Iliescu. El, când o venit acolo, după ce-o câștigat, cu pichiboambele s-o sărutat. Ești președinte, cum să te țuci cu pichiboambele de prin București? Hai să fim serioși! Mă, ce președintele sărăciei-i aista, de se țucă cu toate boambele?”.

Și încă ceva. E mic de statură. Ar trebui să fie mai înalt. L-ai văzut pe Iohannis a dracului? Nicușor, săracul, îi micuț și când vorbește stă și se gândește, mmmm. Nu e bine. Poate are cine să-l sfătuiască, dar poate că nu-i ascultă.”, a spus mama lui Ilie Bolojan în interviul dat pentru jurnaliștii de la Libertatea.

