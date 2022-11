Radu Mihail: Coaliția actuală mimează rolul Parlamentului, suntem de fapt o remorcă a lui Klaus Iohannis

Liderul senatorilor USR, Radu Mihail, l-a acuzat pe președintele Klaus Iohannis că „și-a creat un sistem în care practic Parlamentul nu există”, transmite .

Radu Mihail acuză coaliția că „mimează rolul Parlamentului”

Actuala coaliție de guvernare, susține senatorul USR, „mimează rolul Parlamentului”.

„Astăzi, în Comitetul liderilor, am cerut ca doamna ministru (Ligia Deca – n.r) să vină la «Ora Guvernului», am cerut ca domnul Daea, care a fost chemat de către Comisia de agricultură, de foarte mult timp, să binevoiască măcar să răspundă la solicitarea comisiei, am cerut ca preşedintele INS (n.r. Institutul Naţional de Statistică) să fie chemat în comisie, pentru că preşedintele comisiei, domnul Neagu, refuză să-l cheme. Am cerut ca domnul Jicman, de la ICR, să dea un semn de viaţă după ce Comisia de cultură l-a chemat în Parlament. Coaliţia actuală minimizează rolul Parlamentului, suntem de fapt o remorcă a domnului Iohannis, sunt nişte oameni acolo care ridică mâna şi atât (…). Domnul Iohannis şi-a creat un sistem în care Parlamentul practic nu există şi este de datoria noastră, ca singurul partid de opoziţie democratică, să luptăm până la capăt, să avem un Parlament care contează”, a declarat Radu Mihail, luni, după şedinţa Biroului permanent.

Oficialul susține că a solicitat Biroului permanent să fie eliminată funcționarea hibridă pentru plenul Senatului, având în vedere că nu mai suntem în pandemie și este necesară prezența fizică a senatorilor pentru dezbatere parlamentară.

„Am solicitat în Biroul permanent eliminarea acestui mod de funcţionare hibrid, şi plen fizic şi plen virtual, pentru că nu îşi mai are rostul. Nu mai suntem în pandemie, avem nevoie de dezbatere parlamentară, avem nevoie să ne exprimăm opiniile şi să avem într-adevăr discuţii pe subiectele mari care preocupă ţara. (…) Nu putem să ne depunem amendamentele respinse, să le susţinem, să le discutăm, suntem limitaţi la timpul de luare de cuvânt, sunt lucruri care nu se întâmplă nicăieri în lume şi pe care am cerut să le eliminăm, să revenim la normal. Răspunsul? Ce ne pasă, am mai votat o dată, avem majoritate. Aşa funcţionează Parlamentul României”, a adăugat liderul senatorilor USR, Radu Mihail.