Politică

18 dec. 2025, 22:42
Radu Miruță răspunde celor care au criticat lipsa sa de studii militare: „Uitaţi-vă la studiile miniştrilor Apărării de prin '90 încoace”
Mai multe persoane au atacat numirea lui Radu Miruță la conducerea Ministerului Apărării, pe motiv că acesta nu ar avea studii în domeniu. Drept răspuns, oficialul i-a îndemnat pe critici să verifice studiile tuturor miniștrilor Apărării din anii ’90 și până în prezent.

Ce spune Radu Miruță despre numirea la conducerea Ministerului Apărării

Radu Miruță a afirmat că propunerea colegilor de a-l plasa la conducerea Ministerului Apărării „îl onorează”. De asemenea, actualul ministru al Energiei consideră că, deși nu este în aria sa directă de specializare, „poate să facă faţă provocărilor de acolo”.

„Ne-am uitat care sunt criteriile pentru ca ce se întâmplă la Ministerul Apărării să fie pus mai repede pe picioare, din perspectiva venirii unui nou ministru şi punctul comun între opţiunile pe care le aveam la USR a fost acea implicare în acel program de înzestrare al Armatei Române, SAFE, de care m-am ocupat. Cred, în estimarea mea, că în cele şase luni la Ministerul Economiei am arătat că pot să pun pe picioare o instituţie care nu prea funcţiona”, a spus ministrul Radu Miruţă, în emisiunea „România Politică” de la Prima News.

Cum comentează Radu Miruță criticile privind lipsa studiilor în domeniul Apărării

Nu toată lumea a primit cu același entuziasm și speranță propunerea ca Radu Miruță să conducă Ministerul Apărării. Criticii sunt de părere că la fruntrea structurii ar trebui să afle cineva cu experiență sau studii în domeniu. Drept răspuns, Miruță a spus: „Uitaţi-vă la studiile miniştrilor Apărării de prin ’90 încoace şi uitaţi-vă şi la studiile mele şi fiecare poate să facă o comparaţie. Studiile pe care le am, acelea de inginerie software în comunicaţii, încadrează un profil tehnic”.

Propunerea sa reaprinde o veche dezbatere, referitoare la cine ar trebui să conducă Ministerul Apărării: un militar sau un civil „care să compenseze puţin structura asta militară, din perspectiva controlului politic”.

„Pe acelaşi principiu, sistemul român de informaţii, acest serviciu de secret de inteligenţă, este controlat civil. Militarii îşi fac bine treaba, însă trebuie din punctul meu de vedere să existe şi o răspundere politică asupra ceea ce se întâmplă cu sumele de bani gestionate de Ministerul Apărarii într-o ţară membră NATO, la graniţă cu o altă ţară aflată în război. Acelaşi lucru se întâmplă şi la Ministerul Apărării. Este doar de principiu condus politic”, a mai spus Miruţă.

Iar pentru că scaunul ministrului Economiei ar urma să rămână gol după mutarea lui Miruță la Apărare, USR propune ca senatorul Irineu Darău să fie următorul care conduce Ministerul Economiei.

