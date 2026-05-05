Laura Cosoi, mărturisiri emoționante din sarcină: „Nu mă grăbesc deloc să nasc”

Selen Osmanoglu
05 mai 2026, 11:55
Foto: Laura Cosoi / Facebook
Cuprins
  1. „Aș mai trage puțin de timp”
  2. O perioadă trăită cu recunoștință
  3. Fără grabă spre momentul nașterii
  4. Reacții emoționate din partea fanilor

Actrița Laura Cosoi trăiește una dintre cele mai sensibile și intense perioade din viața ei. Vedeta a vorbit deschis despre sarcină și despre faptul că nu se grăbește să ajungă la momentul nașterii, alegând să se bucure de fiecare etapă în parte.

„Aș mai trage puțin de timp”

Deși este întrebată frecvent dacă așteaptă cu nerăbdare momentul nașterii, răspunsul actriței surprinde prin sinceritate și calm, scrie Click.

„Eram ieri la filmare și mulți dintre cei pe care îi întâlneam mă întrebau: «Cred că abia aștepți să naști…». Adevărul? Aș mai trage puțin de timp”, a spus aceasta.

Laura Cosoi spune că această perioadă are o încărcătură emoțională specială, pe care își dorește să o trăiască fără grabă.

O perioadă trăită cu recunoștință

Vedeta a descris experiența sarcinii ca pe o etapă profundă, în care schimbările corpului și legătura cu viața din interior sunt trăite cu emoție intensă.

„Mă bucur atât de mult de perioada asta, de mișcările ei care mă fac să tresar de fiecare dată, de cele două inimi care bat în mine, de felul în care corpul meu se transformă ca să-i facă loc. De binecuvântarea de a simți viața în cea mai profundă și plină de sens formă posibilă.”

Fără grabă spre momentul nașterii

Actrița spune că nu simte presiunea timpului și preferă să rămână prezentă în fiecare etapă a sarcinii, înainte de întâlnirea cu bebelușul.

„Nu mă grăbesc să treacă momentul, pentru că știu că va veni și clipa întâlnirii. Acum vreau doar să trăiesc tot ce mi se întâmplă, exact așa cum este”, a mai scris ea pe rețelele sociale.

Reacții emoționate din partea fanilor

Mesajul transmis de Laura Cosoi a fost primit cu multă căldură de comunitatea sa online, care a apreciat sinceritatea și tonul profund personal al postării.

Actrița continuă să împărtășească cu fanii momente din această perioadă, alegând să vorbească deschis despre emoțiile și transformările prin care trece.

