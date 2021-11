Raluca Turcan: Ultimele centralizări indică o creştere semnificativă a numărului solicitărilor pentru plata ajutoarelor de deces. Este o realitate foarte tristă

Vicepreşedintele PNL şi ministrul interimar al Muncii, Raluca Turcan a afirmat că ultimele centralizări făcute la nivelul caselor de pensii judeţene indică o creştere semnificativă a numărului solicitărilor pentru plata ajutoarelor de deces.

„Cu regret trebuie să spun că ultimele centralizări făcute la nivelul caselor de pensii judeţene indica o creştere semnificativă a numărului solicitărilor pentru plata ajutoarelor de deces. Este o realitate foarte trista, dar se cuvine ca ea sa fie cunoscută – numai la nivelul Capitalei vorbim de o dublare a solicitărilor faţă de cele primite in anii trecuţi. Am asigurat astăzi caselor de pensii sumele necesare pentru a onora toate cererile, fără întârzieri. Totodată, am adresat rugămintea directorilor caselor de pensii sa comunice, la rândul lor, in fiecare ocazie, ca vaccinarea este cea mai importanta soluţie la îndemâna vârstnicilor pentru a reduce riscul de infectare si riscul de a face o forma grava a bolii”, a scris Raluca Turcan, joi pe Facebook.