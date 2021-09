Rareș Bogdan: Îi rog pe colegii din USR PLUS să-și revină, să propună un nume de ministru al Justiției și să mergem înainte cu programul ”Anghel Saligny” / Schimbarea lui Stelian Ion nu a avut nicio legătură cu Parchetele (VIDEO)

Europarlamentarul Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte al PNL, i-a îndemnat pe cei din USR PLUS „să-și revină, să adopte o atitudine rațională, constructivă, echilibrată, să vină cu un nume de ministru al Justiției și să mergem înainte cu programul ”Anghel Saligny””. Programul este puternic contestat de cei din USR PLUS, care reclamă lipsa criteriilor de împărțire a celor 50 de miliarde de lei, deci practic certitudinea că acești bani vor fi furați. Bogdan și PNL, în schimb, dau asigurări că banii chiar vor fi investiți în comunitățile locale. Totodată, europarlamentarul și-a exprimat speranța că USR PLUS nu se va alia cu AUR.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Talk B1”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Rareș Bogdan îi îndeamnă pe cei din USR PLUS să rămână la guvernare

USR PLUS „are o ofertă extrem de clară de a continua guvernarea și de a nu face diferență între comunitățile urbane și cele rurale. România nu e doar București, ci și comunitățile rurale. E nedrept să păstrăm comunitățile rurale în sărăcie, cu 69% nelegate la rețelele de gaz, 54% fără canalizare, 29% fără rețea de apă. E rușinos pentru România. E țara care are comunitățile rurale cele mai abandonate la nivel UE. Îi rog pe colegii noștri din USR PLUS să-și revină, să adopte o atitudine rațională, constructivă, echilibrată, să vină cu un nume de ministru al Justiției și să mergem înainte cu programul ”Anghel Saligny”, un nume așa frumos pentru România, primul mare constructor inginer pe care l-a avut România, ministru al Lucrărilor Publice într-un Guvern liberal la sfârșit de secol XIX, să înțeleagă că aceste 10 miliarde nu sunt pentru primarii PNL, ci și pentru cei PSD, USR, sunt pentru români. Asta e miza noastră să reformăm, să construim”, a declarat Rareș Bogdan, pentru B1 TV.

Acesta a ținut să dezmintă informațiile potrivit cărora Stelian Ion a fost demis, de fapt, pentru că a pornit procedura de numire a unor șefi în Parchete și exista ”riscul”, pentru unii politicieni, ca în aceste funcții să ajungă procurori care sunt cu adevărat profesioniști și independenți politic.

„Despre speculațiile privind Justiția, am văzut mutarea, că se știe că acolo electoratul USR e sensibil. Nu se pune problema și schimbarea lui Ion nu a avut nicio legătură cu schimbarea de la Parchete. Cineva încearcă să ne ducă în acest război. Am mai văzut filmul acesta, nu vom cădea în această cursă care ni se întinde”, a declarat Bogdan.

Despre moțiunea de cenzură susținută de USR PLUS și AUR care se prefigurează, liderul liberal a susținut: „Am înțeles că colegii au dispute interne și sper să nu îl văd pe Barna la braț cu Simion și pe Cioloș la braț cu Târziu. Vreau să-l întreb pe dl Cioloș cum va explica colegilor săi din Parlamentul European prezența domniei sale alături de reprezentanți care se prefigurează ca făcând parte din grupul suveraniștilor, alături de Viktor Orban. Dacă Cioloș îmi explică cum va reuși el să susțină în PE că s-a plasat alături de Simion care e repezentant de frunte al suveraniștilor și ultranaționaliștilor, atunci spun că el chiar e capabil de orice”.