Rareș Bogdan, implicat în rețeaua rezerviștilor lui Georgescu. Ce a discutat europarlamentarul cu generalii SIE

Apar noi detalii despre legăturile lui Rareș Bogdan cu generalii rezerviști din anturajul lui Călin Georgescu. Acesta se pare că a avut discuții cu cel puțin unul dintre ei.
Potrivit documentelor din dosarul deschis de DNA privind rețeaua de trafic de influență desfășurată în jurul afaceristului Fănel Bogos, europarlamentarul PNL a avut cel puțin o discuție cu celebrul general SIE Nicolae Iană.
Convorbirile interceptate arată că Nicolae Iană a discutat cu Rareș Bogdan despre o întâlnire „într-un loc privat, unde nu se pot face fotografii”, dorind să prezinte „niște tineri pensionari din servicii” pentru a-i introduce într-un „sistem de influență”.
Se presupune că Rareș Bogdan nu ar fi dat curs întâlnirii, după cum susține chiar europarlamentarul. Dar știm că ulterior, Rareș Bogdan l-a sunat pe directorul DSVSA Vaslui, Mihai Ponea, căruia i-ar fi cerut informații despre SC Vanbet SRL, firma lui Fănel Bogos, „interesându-se pentru niște prieteni din SIE”.
După toate aceste dezvăluiri rămâne o întrebare. Cât de strânse sunt legăturile lui Rareș Bogdan cu foștii generali din SIE care se tot învârt prin preajma lui Călin Georgescu? Și chiar de Călin Georgescu? Poate fi o întrebare retorică. Pentru că știm că europarlamentarul PNL este cel care a avut ideea campaniei TikTok, care l-a sprijinit pe Călin Georgescu.
În luna ianuarie, site-ul de investigații Snoop.ro a dezvăluit că mai multe surse din PNL l-au indicat pe europarlamentar drept liderul din partid care a avut ideea campaniei PNL de pe TikTok, care a ajuns apoi să-l susțină pe Călin Georgescu. Este vorba despre campania „Echilibru și Verticalitate”, realizată prin firma Kensington, care apare și în documentele declasificate ale CSAT.
Și tot Rareș Bogdan este cel care a reînceput să apară la postul Realitatea TV, încă de anul trecut. Și după cum știm, postul de televiziune al lui Maricel Păcuraru este dedicat suveranismului, fie că a fost vorba despre Călin Georgescu sau George Simion. Sau, acum, Anca Alexandrescu, plecată în cursa pentru Primăria Capitalei exact de la pupitrul Realității TV, unde a făcut propagandă pentru Georgescu și Simion.