Rareș Bogdan, implicat în rețeaua rezerviștilor lui Georgescu. Ce a discutat europarlamentarul cu generalii SIE

Rareș Bogdan, implicat în rețeaua rezerviștilor lui Georgescu. Ce a discutat europarlamentarul cu generalii SIE

Adrian A
06 nov. 2025, 12:30
Rareș Bogdan, implicat în rețeaua rezerviștilor lui Georgescu. Ce a discutat europarlamentarul cu generalii SIE
Europarlamentarul Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL. Sursa foto: Captură Video - Partidul Național Liberal / YouTube
Cuprins
  1. Legăturile lui Rareș Bogdan cu generalii lui Georgescu
  2. Întrebare: Este în rețeaua de influență a lui Georgescu?

Apar noi detalii despre legăturile lui Rareș Bogdan cu generalii rezerviști din anturajul lui Călin Georgescu. Acesta se pare că a avut discuții cu cel puțin unul dintre ei.

Legăturile lui Rareș Bogdan cu generalii lui Georgescu

Potrivit documentelor din dosarul deschis de DNA privind rețeaua de trafic de influență desfășurată în jurul afaceristului Fănel Bogos, europarlamentarul  PNL a avut cel puțin o discuție cu celebrul general SIE Nicolae Iană.

Convorbirile interceptate arată că Nicolae Iană a discutat cu Rareș Bogdan despre o întâlnire „într-un loc privat, unde nu se pot face fotografii”, dorind să prezinte „niște tineri pensionari din servicii” pentru a-i introduce într-un „sistem de influență”.

Se presupune că Rareș Bogdan nu ar fi dat curs întâlnirii, după cum susține chiar europarlamentarul. Dar știm că ulterior, Rareș Bogdan l-a sunat pe directorul DSVSA Vaslui, Mihai Ponea, căruia i-ar fi cerut informații despre SC Vanbet SRL, firma lui Fănel Bogos, „interesându-se pentru niște prieteni din SIE”.

Întrebare: Este în rețeaua de influență a lui Georgescu?

După toate aceste dezvăluiri rămâne o întrebare. Cât de strânse sunt legăturile lui Rareș Bogdan cu foștii generali din SIE care se tot învârt prin preajma lui Călin Georgescu? Și chiar de Călin Georgescu? Poate fi o întrebare retorică. Pentru că știm că europarlamentarul PNL este cel care a avut ideea campaniei TikTok, care l-a sprijinit pe Călin Georgescu.

În luna ianuarie, site-ul de investigații Snoop.ro a dezvăluit că mai multe surse din PNL l-au indicat pe europarlamentar drept liderul din partid care a avut ideea campaniei PNL de pe TikTok, care a ajuns apoi să-l susțină pe Călin Georgescu. Este vorba despre campania „Echilibru și Verticalitate”, realizată prin firma Kensington, care apare și în documentele declasificate ale CSAT.

Și tot Rareș Bogdan este cel care a reînceput să apară la postul Realitatea TV, încă de anul trecut. Și după cum știm, postul de televiziune al lui Maricel Păcuraru este dedicat suveranismului, fie că a fost vorba despre Călin Georgescu sau George Simion. Sau, acum, Anca Alexandrescu, plecată în cursa pentru Primăria Capitalei exact de la pupitrul Realității TV, unde a făcut propagandă pentru Georgescu și Simion.

