Rareș Hopincă, despre tăierile de personal din administrația locală: „Este mai oportun să avem un buget maximal de salarii pe fiecare UAT"

Rareș Hopincă, despre tăierile de personal din administrația locală: „Este mai oportun să avem un buget maximal de salarii pe fiecare UAT”

George Lupu
04 sept. 2025, 14:16
Rareș Hopincă, despre tăierile de personal din administrația locală: Este mai oportun să avem un buget maximal de salarii pe fiecare UAT
Foto: Facebook @ Rareș Hopincă

Primarul Sectorului 2, Răres Hopincă, a comentat într-o intervenție pentru B1 TV intenția lui Ilie Bolojan privind reducerea numărului de posturi din administrația locală, precizând că estimările prezentate public nu reflectă situația reală din teritoriu.

Cuprins

  • Ce spune Rareș Hopincă, despre reducerea posturilor
  • Cum a ajuns premierul Ilie Bolojan să amenințe cu demisia

Ce spune Rareș Hopincă, despre reducerea posturilor

“Sunt colegi care vor trebui ca în urma reorganizării să se reorienteze profesional, dar cifra avansată nu are legătură cu realitatea. Din simulările noastre aceasta este mai mică tocmai pentru că noi la Sectorul 2 am avut o reorganizare adminsitrativă a Primăriei și a Direcțiilor subordonate prin care am desființat în luna martie 300 de posturi și aproximativ 150 de colegi au părăsit instituția. Față de cifra inițială, cifra va fi mult mai mică. Încă este neclar și pentru Guvernul României care vor fi criteriile aplicate”.

El a subliniat că nici la nivel guvernamental nu există, deocamdată, criterii clare pentru reducerea personalului: „S-au cerut de către prefecturi în toată România cred că vreo șapte formulare diferite, tocmai pentru că nu este clară formula pentru reducerea numărului de personal. Cifra avansată inițial este una orientativă, dar nu sunt cifre finale.

Este nevoie de reforma adminsitrației publice locale și de reforma adminsitrației publice centrale. Primarii s-au mai reorganizat în timp”.

Hopincă a pledat pentru o abordare diferențiată, adaptată fiecărei primării: „ Este mai oportun să avem un buget maximal de salarii pe fiecare UAT, decât să avem o cifră care de multe ori poate să fie superficială cu privir ela reduceri. Nu putem asemăna o instituție cu alta. Organizarea unei primării cu alta este extrem de diferită.

Cifrele pe care le comparăm de la o primărie la alta nu sunt exacte, comparăm mere cu pere, e nedrept să aplicăm aceeași unitate de măsură. Dacă reducerile ar viza bugetele sau insituirea unor bugete maximale crced eu că ar fi mai echitabil”.

Cum a ajuns premierul Ilie Bolojan să amenințe cu demisia

Premierul Ilie Bolojan ar fi avertizat, în cadrul ședinței de duminică a coaliției de guvernare, că își va da demisia dacă nu se ajunge la o înțelegere privind reducerea numărului de angajați în administrația publică locală, potrivit unor surse politice.

Partidele din coaliția de guvernare nu au ajuns la un consens privind proiectul de lege privind reforma administrației locale. Astfel, premierul Ilie Bolojan își va suma răspunderea în Parlament pentru cinci proeicte de lege.

Liderii coaliției nu reușesc să se pună de acord asupra numărului de posturi care urmează să fie tăiate din primării și consilii județene

Propunerea premierului Ilie Bolojan este ca 45% dintre posturi din administrația locală să fie tăiate, în timp ce PSD susține o reducere mai mică. Argumentul lui Bolojan este că o reducere de doar 25% nu ar genera economii reale la buget, deoarece multe dintre posturi sunt deja vacante.

