Surse: Ilie Bolojan a amenințat cu demisia în ședința de Guvern, pe fondul blocajelor din coaliție privind reducerea de posturi din administrația locală

Surse: Ilie Bolojan a amenințat cu demisia în ședința de Guvern, pe fondul blocajelor din coaliție privind reducerea de posturi din administrația locală

George Lupu
01 sept. 2025, 09:01
Surse: Ilie Bolojan a amenințat cu demisia în ședința de Guvern, pe fondul blocajelor din coaliție privind reducerea de posturi din administrația locală
Guvernul Bolojan. Sursa foto: Guvernul României / Facebook

Premierul Ilie Bolojan ar fi avertizat, în cadrul ședinței de duminică a coaliției de guvernare, că își va da demisia dacă nu se ajunge la o înțelegere privind reducerea numărului de angajați în administrația publică locală, potrivit unor surse politice.

Cuprins

  • Cum a ajuns premierul Ilie Bolojan să amenințe cu demisia
  • Ce conține pachetul 2 de măsuri

Cum a ajuns premierul Ilie Bolojan să amenințe cu demisia

Partidele din coaliția de guvernare nu au ajuns la un consens privind proiectul de lege privind reforma administrației locale. Astfel, premierul Ilie Bolojan își va suma răspunderea în Parlament pentru cinci proeicte de lege.

Liderii coaliției nu reușesc să se pună de acord asupra numărului de posturi care urmează să fie tăiate din primării și consilii județene

Propunerea premierului Ilie Bolojan este ca 45% dintre posturi din administrația locală să fie tăiate, în timp ce PSD susține o reducere mai mică. Argumentul lui Bolojan este că o reducere de doar 25% nu ar genera economii reale la buget, deoarece multe dintre posturi sunt deja vacante.

„Dacă nu suntem în stare să facem o reformă simplă, să tăiem 10 la sută din administrația locală, căutați altă soluție, fără mine. Să vină altcineva care să își impună punctul de vedere”, a spus Bolojan, conform surselor Libertatea.

Ce conține pachetul 2 de măsuri

Premierul Bolojan va prezenta Legislativului doar cinci proiecte de lege din pachetul 2 de reforme:

Legea privind redresarea și eficientizarea resurselor publice;

Legea pensiilor de serviciu ale magistraților;

Legea reformei în sănătate;

Legea guvernanței corporative a întreprinderilor publice;

Legea privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri că proiectul de lege privind reducerea posturilor în administrația publică locală a fost scos de pe ordinea de zi, a ședinței de Guvern. Astfel, au fost adoptate doar 5 din cele 6 pachete.

Ministerul Dezvoltării a modificat proiectul de lege privind reforma administrației publice centrale și locale, majorând procentul de reducere a posturilor din primării de la 20% la 25%.

Din cauza tăierilor, angajații din primării au anunțat că intră în grevă.

Proiectul prevede 40.000 de concedieri, din administrație, inclusiv de la cabinetele demnitarilor și din cadrul poliției locale.

