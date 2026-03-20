Grindeanu, noi declarații despre consultarea din PSD pe tema guvernării. Răspunsul lui, întrebat dacă-și asumă funcția de premier (VIDEO)

Traian Avarvarei
20 mart. 2026, 13:25
Sorin Grindeanu, președintele PSD. Sursa foto: Captură video - Partidul Social Democrat / Facebook
  Grindeanu, noi declarații despre consultarea din PSD
  Grindeanu, supărat că pachetul social al PSD s-a votat atât de greu

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat că social-democrații vor avea luni un Birou Permanent Național, în care vor stabili calendarul consultării interne privind activitatea guvernului. Amintim că Grindeanu a anunțat acum mai mult timp că se va consulta cu membrii de partid pentru a vedea dacă vor merge mai departe sau nu cu USR și Ilie Bolojan – premier

Grindeanu, noi declarații despre consultarea din PSD

Întrebat despre scenariul în care PNL va vota pentru intrarea în opoziție, liderul PSD a răspuns: „Nu comentez ce face PNL. E treaba lor”.

Întrebat dacă PSD vrea acum o schimbare a premierului, Grindeanu a spus: „O să facem acea consultare internă și, nu eu, toți membrii PSD care vor vota, adică aproape 5.000 de oameni, vor hotărî”.

Grindeanu a mai spus că el nu și-ar asuma preluarea Guvernului ca premier, în cazul în care liberalii se retrag de la guvernare: „Nu, noi avem un protocol care spune foarte clar ce înseamnă această chestiune”.

„După ce vor vota membrii PSD și vom face acea consultare, am să vă spun cum stăm”, a mai precizat acesta.

Grindeanu, supărat că pachetul social al PSD s-a votat atât de greu

Președintele PSD s-a plâns apoi că a fost nevoie de atât de mult timp și certuri ca măsurile sociale propuse de PSD să fie acceptate.

„Știți, vorbim de 0,04 din PIB. Vorbim de o încrâncenare pe care ați văzut-o și dvs în toată această săptămână, dar nu doar în această săptămână, ci de când am anunțat acest pachet de solidaritate și știți foarte bine că l-am anunțat la începutul sesiunii parlamentare, când am avut Consiliul Politic Național. Deci nimic nou. 0,04 din PIB. Ca într-un final, să se ajungă la o soluție, pe care o salut.

Dar acest lucru putea fi deblocat mult mai devreme. Sigur că bugetul, așa cum v-am spus și în decembrie, când am spus că intrăm în această perioadă de consultare internă, contează atunci când colegii mei vor vota, dar contează și alte lucruri. Contează și modul în care, să spunem, s-a derulat activitatea guvernamentală în toate aceste luni, în afară de buget.

Contează modul în care s-a interacționat în cadrul guvernului. Contează modul în care au fost luate în seamă propunerile PSD. Nu, unele sunt pe plus. Vom spune și punctele plus și punctele minus și mai ales vom începe cu propria analiza”, a mai afirmat Sorin Grindeanu.

