Guvernul a ajuns la un compromis politic esențial pentru adoptarea bugetului de stat pe 2026, după negocieri tensionate în coaliție. Premierul Ilie Bolojan a acceptat solicitările PSD pentru introducerea pachetului social destinat pensionarilor și copiilor defavorizați.

Suma de aproximativ un miliard de lei necesară pentru aceste măsuri va fi asigurată prin reducerea altor cheltuieli bugetare.

Negocieri pentru adoptarea bugetului de stat. De unde vin banii pentru pachetul social cerut de PSD

Pentru a evita creșterea deficitului bugetar, a ales o variantă de compromis. Mai exact, diminuarea unor plăți către magistrați. Aceștia ar urma să primească doar o parte din sumele restante stabilite prin decizii judecătorești.

Premierul a explicat joi că au existat două scenarii pentru introducerea acestor măsuri sociale în buget:

„A doua variantă pe care s-a căzut de acord este să reducem alte cheltuieli, achitarea unor drepturi obținute de magistrați prin sentințe care au fost câștigate anii trecuți și amânarea lor pentru anii următori”, a precizat premierul.

Bolojan a mai sous că joi la prânz va fi reluată ședința comisiilor parlamentare de buget, iar vineri plenul reunit al Parlamentului va da votul pe legea bugetului de stat.

Premierul a transmis clar că nu vor mai fi acceptate modificări suplimentare:

„Alte amendamente nu vor fi acceptate”, a mai spus Ilie Bolojan.

Ce s-a întâmplat la negocierile dintre Bolojan și Grindeanu

Pentru a depăși impasul, a participat la discuții directe cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, la sediul Camerei Deputaților. Întâlnirea a avut loc în cursul dimineții de joi și a vizat stabilirea unei formule agreate pentru buget.

La sosire, premierul a subliniat importanța adoptării rapide a bugetului:

„România are nevoie de buget și trebuie să tratăm cu responsabilitate acest lucru”, a afirmat Bolojan.

De ce a apărut blocajul în coaliția de guvernare

Tensiunile au escaladat după ce social-democrații au amenințat că nu vor susține bugetul Ministerului Finanțelor. Situația s-a complicat în momentul în care un amendament propus de PSD pentru suplimentarea bugetului Ministerului Muncii nu a primit suficiente voturi.

În aceste condiții, PSD a cerut includerea fondurilor necesare pentru pachetul de solidaritate direct în bugetul general, ceea ce a dus la negocieri intense în interiorul coaliției.