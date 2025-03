Claudiu Târziu susține că atacurile la adresa sa, pentru care îl acuză pe George Simion, îi va afecta acestuia campania prezidențială. Politicianul AUR amenință că, deși nu ar fi dorit, dacă adversarii săi vor, va putea conflictul public.

Liderul a comentat atacul la care a fost supus de colegul său de partid, deputatul Bogdan Velcescu, care i-a cerut demisia. Într-o intervenție în emisiunea News Pass cu Laura Chiriac, difuzată pe B1 TV, Claudiu Târziu a declarat că este obișnuit cu polemicile și că poate duce conflictul cu George Simion și în public. Europarlamentarul a sugerat că George Simion va avea de pierdut în această , din cauza conflictului intern.

„De vreme ce a fost de acord cu acest atac, cred că nu-și dorește să câștige campania aceasta. Altfel nu pot să îmi explic. Eu nu am făcut nici o declarație publică atât de dură și de ofensatoare la adresa lui încât să-i fi determinat o astfel de reacție, nici măcar bărbătească.

Putea să mă cheme deoparte el personal sau să-mi răspundă personal, public, așa cum eu am spus ce cred despre candidatura lui, despre felul în care s-a ajuns la această candidtură care nu era preconizată de nimic și de nimeni, nici măcar de el însuși, dacă e să ne uităm la declarațiile pe care le-a făcut în ultimele luni.

Eu am spus ce cred pe un ton egal, echilibrat, cu cuvinte alese, fără să-l jignesc, fără să-I pun la îndoilaă eforturile pe care le-a făcut pentru partid, capacitățile pe care le are ca om politic. În schimb am primit un astfel de atac ordonat, în mod categoric. Știu ce spun, cunosc partidul, la modul cel mai abject cu putință cu acuzații dintre cele mai penibile…”, a spus Claudiu Târziu.

Târziu amenință că va duce războiul intern în public

Liderul AUR i-a amenințat pe adversarii săi că este dispus să ducă războiul intern în public, dacă așa își doresc. Claudiu Târziu a spus că este obișnuit cu polemicile și nu dă înapoi într-o astfel de confruntare.

„Nu mă deranjează. Sunt un om obișuit cu polemica sunt în largul meu cu polemica. Îi aștept să spună cu subiect și predicat ce vor să afle despre partidul AUR, despre ce am făcut eu în partidul AUR. Și putem să mergem împreună în acest demers, dacă vor să-l facem public, îl facem public, deși voiam să-l facem în interior”, a avertizat politicianul AUR.

Pe de altă parte, el a declarat că nu va face pe placul celor care îi cer să părăsească AUR, mai ales că aceștia au fost angajații partidului pe care l-a construit. El a făcut referire, în acest sens, la deputatul Bogdan Velcescu care i-a cerut demisia.

„În mod evident acest coleg care este deputat astăzi și care, asemenea altor parlamentari ai noștri au lucrat pentru partid, dar au fost plătiți să lucreze pentru partid, vreme de patru ani, din postura de consilieri sau altfel de angajați ai partidului, nu face de capul lui ce a făcut. În mod evident este un ordin să fiu atacat așa cum s-a văzut și din susținerea postării lui acordată de alți colegi care se află în aceeași siuație profesională ca și dânșii…un ordin din partea lui George Simion, nu a conducerii AUR.

Conducerea AUR este mai numeroasă sunt mai mulți colegi care nu cred că au fost întrebați cu privire la acest lucru așa cum nu cred că au fost întrebați în legătură cu multe lucruri importante care au direcționat partidul în ultima vreme. Eu nu am mai participat la o ședință a conducerii colective și nu pentru că nu am vrut sau pentru că nu am avut timp, pur și simplu…Nu am nici un motiv să plec. Eu îmi apăr casa mea pentru că văd că sunt atacat de oameni pe care îi credeam de partea cauzei și că sunt colegii mei de luptă. Nu am de ce să părăsesc ceea ce am construit cu foarte multă trudă și foarte multă dragoste…”, a mai spus Claudiu Târziu.