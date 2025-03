Claudiu Târziu nu exclude o ruptură în , chiar în această perioadă electorală, înainte de . Europarlamentarul îl acuză pe George Simion că pune la cale înlăturarea sa din partid.

Președintele Consiliului Național al AUR, Claudiu Târziu a avut o intrervenție în emisiunea News Pass cu Laura Chiriac, difuzată pe B1 TV, în care a vorbit despre problemele interne ale formațiunii și despre războiul cu George Simion. Potrivit spuselor sale, în acest moment este posibil orice, inclusiv scindarea partidului.

Claudiu Târziu a reacționat după ce un deputat AUR, Bogdan Velcescu, a afirmat că-i va cere demisia în viitorul congres. El a afirmat că în urmă cu câteva zile nu ar fi crezut că partidul se poate rupe, mizând pe înțelepciunea celor care îl conduc. Acum, spune, prin contestarea sa, este posibil ca să-și dorească exact acest lucru, o ruptură.

„Este posibil orice (o scindare a AUR – n. red.). Deunăzi vă spuneam că nu cred într-o scindare și aveam motivele mele să nu cred, pentru că eu nu provocam și nu voiam o astfel de scindare. Mă gândeam că nu se va putea petrece, că nu o să treacă la o astfel de ruptură chiar cei ce dețin pâinea și cuțitul în partidul AUR. Astăzi nu mai sunt așa de sigur pentru că nu pot să-mi explic altfel acest atac la care am fost supus…Poate vor să provoace o scindare, nu știu ce planuri au”, a declarat Claudiu Târziu.

George Simion își acuză adversarii pentru criza internă

Claudiu Târziu a comentat o serie de declarații făcute de Diana Șoșoacă, tot la B1 TV, legat de o eventuală ruptură a AUR. În urmă cu câteva săptămâni, aceasta susținea că Târziu va părăsi partidul cu 30% din membri. Ea susținea, mai mult, că acesta și-a înființat un alt partid. Europarlamentarul neagă aceste speculații și spune că nu are nici un partid și că nu s-a gândit la o plecare chiar dacă există mai multe tabere în AUR.

„Doamna Șoșoacă lansează multe șopârlițe și dintr-o anumită perspectivă pot să o înțeleg. Nu exista nici o bază în realitate pentru ceea ce spunea domnia sa. Nu mi-am făcut nici un partid de rezervă și nu am vorbit cu nici un coleg și nu am stimulat în vreun fel această aserțiune, că există tabere în partidul AUR. Dimpotrivă, mereu am respins această variantă, deși ei știu că sunt platforme diferite. Eu reprezint o platformă conservatoare, alții reprezintă o platformă naționalistă fără nici un fel de altă referință. E o diferență mare, dar nu e momentul să discutăm despre ea”, a spus Claudiu Târziu.

Europarlamentarul AUR a mai spus că nu și-a propus să provoace sau să accentueze o criză în partid. Mai ales că traversăm o perioadă dificilă cu multe probleme. El spune că responsabili pentru acest lucru sunt cei care l-au atacat public, în loc să accepte o discuție internă.

„Și nu îmi propuneam să determin o criză sau să accentuez vreo criză în partidul AUR pentru că sunt momentele pe care le traversăm destul de dificile cu destule crize pe care le furnizează cei care conduc statul român, Nu mai aveam nevoie de încă una și în partid. De aceea, sunt foarte mirat, intrigat și supărat un pic pentru că s-au gândit unii că e bine să ne spălăm rufele în public, iar nu în familie și au dat drumul la atacuri de felul acesta, în public. E treaba lor, să-și asume răspunderea pentru acest lucru”, a mai spus Claudiu Târziu.