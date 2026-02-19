B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce Donald Trump l-a numit prim-ministru: „Se mai întâmplă” (VIDEO)

Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce Donald Trump l-a numit prim-ministru: „Se mai întâmplă” (VIDEO)

Ana Maria
19 feb. 2026, 21:33
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce Donald Trump l-a numit prim-ministru: Se mai întâmplă (VIDEO)
Sursa foto: Captura video B1tv
Cuprins
  1. Ce a spus Nicușor Dan după ce Donald Trump i-a greșit titulatura
  2. Donald Trump i-a greșit titulatura. Ce a spus despre România și români
  3. Lângă cine a stat Nicușor Dan la masa oficială
  4. De ce participă România ca observator în Consiliul pentru Pace

Președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat joi în cadrul unei conferințe de presă, după încheierea primei ședințe a Consiliului pentru Pace dedicate situației din Gaza, cum comentează faptul că Donald Trump i-a greșit titulatura în timpul discursului oficial, numindu-l „prim-ministru” în loc de președinte.

Ce a spus Nicușor Dan după ce Donald Trump i-a greșit titulatura

“Nu e timpul trecut. Se mai întâmplă.”, a spus Nicușor Dan râzând.

Donald Trump i-a greșit titulatura. Ce a spus despre România și români

În discursul de deschidere al reuniunii, Donald Trump a făcut referiri la fiecare participant prezent. Atunci când a venit rândul reprezentantului României, acesta a comis o gafă, dar a continuat cu aprecieri la adresa țării noastre.

Prim-ministrul Dan din România. Oameni minunați acolo, fantastici oameni, și dumneavoastră sunteți fantastic, și foarte mulți români vin și lucrează în această țară și ajută, și sunt oameni foarte buni.”, a spus Trump.

Lângă cine a stat Nicușor Dan la masa oficială

În cadrul reuniunii, președintele României a fost așezat lângă fostul premier britanic Tony Blair, cei doi fiind surprinși într-un dialog înaintea discuțiilor oficiale.

Tony Blair face parte din Consiliul Executiv pentru Gaza, structură responsabilă de coordonarea inițiativelor internaționale dedicate reconstrucției regiunii afectate de conflict.

Potrivit informațiilor publicate de Organizația Națiunilor Unite, reconstrucția Gazei reprezintă una dintre principalele priorități internaționale în perioada post-conflict.

De ce participă România ca observator în Consiliul pentru Pace

Nicușor Dan a explicat și motivele pentru care România observator în Consiliul pentru Pace reprezintă o decizie importantă din punct de vedere strategic și de securitate.

“De ce e important ca România să fie parte ca observator în această inițiativă? Pentru că trăim într-un context de securitate în care e important să fii prezent pentru ca tu însuți să ai securitate și pentru că Statele Uite sunt partenerul strategic al României și pentru că România are o tradiție de a colabora, de a fi prezentă în Orientul Mijlociu și este o inițiativă cât se poate de concretă, realizabilă, a restabili pacea în regiune. Pe scurt, asta a fost”, a spus șeful statului.

Tags:
Citește și...
Nicușor Dan, întrebat ce a discutat cu Marco Rubio la Consiliul pentru Pace din SUA: „Am discutat 1-2 minute cu multă lume de aici”
Politică
Nicușor Dan, întrebat ce a discutat cu Marco Rubio la Consiliul pentru Pace din SUA: „Am discutat 1-2 minute cu multă lume de aici”
Nicușor Dan a explicat de ce e bine ca România să fie observator în Consiliul pentru Pace al lui Trump: “Trăim într-un context de securitate în care e important să fii prezent” (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan a explicat de ce e bine ca România să fie observator în Consiliul pentru Pace al lui Trump: “Trăim într-un context de securitate în care e important să fii prezent” (VIDEO)
Telefoanele mobile ar putea fi interzise în școlile din România. Ce presupune proiectul depus în Parlament
Politică
Telefoanele mobile ar putea fi interzise în școlile din România. Ce presupune proiectul depus în Parlament
Momentul în care Nicușor Dan se duce la finalul summitului să dea mâna cu Trump, însă a intervenit un agent de securitate. Ce i-a zis liderul american președintelui României (VIDEO)
Politică
Momentul în care Nicușor Dan se duce la finalul summitului să dea mâna cu Trump, însă a intervenit un agent de securitate. Ce i-a zis liderul american președintelui României (VIDEO)
Cu ce personaj controversat s-a pozat Nicușor Dan, la Consiliul pentru Pace al lui Trump (FOTO)
Politică
Cu ce personaj controversat s-a pozat Nicușor Dan, la Consiliul pentru Pace al lui Trump (FOTO)
VIDEO: Nicușor Dan, discurs scurt la Consiliul pentru Pace. Singurul din grupul observatorilor europeni care a vorbit. Ce a transmis președintele
Politică
VIDEO: Nicușor Dan, discurs scurt la Consiliul pentru Pace. Singurul din grupul observatorilor europeni care a vorbit. Ce a transmis președintele
Reacția românilor, pe Facebook, după ce Trump l-a numit „prim-ministru” pe Nicușor Dan: „Trump știe că președinte este Georgescu” / „Toți au înțeles mesajul” (VIDEO)
Politică
Reacția românilor, pe Facebook, după ce Trump l-a numit „prim-ministru” pe Nicușor Dan: „Trump știe că președinte este Georgescu” / „Toți au înțeles mesajul” (VIDEO)
Președintele Nicușor Dan a dat mâna cu Donald Trump, la reuniunea Consiliului Păcii. Fotografia, publicată de președintele României
Politică
Președintele Nicușor Dan a dat mâna cu Donald Trump, la reuniunea Consiliului Păcii. Fotografia, publicată de președintele României
VIDEO: Donald Trump l-a numit pe Nicușor Dan „premier” în discursul său: „Prim-ministrul Dan din România. Oameni minunați acolo. Și dumneavoastră sunteți fantastic”
Politică
VIDEO: Donald Trump l-a numit pe Nicușor Dan „premier” în discursul său: „Prim-ministrul Dan din România. Oameni minunați acolo. Și dumneavoastră sunteți fantastic”
A început summitul Consiliului pentru Pace de la Washington. Lângă cine s-a așezat Nicușor Dan la masă (GALERIE FOTO)
Politică
A început summitul Consiliului pentru Pace de la Washington. Lângă cine s-a așezat Nicușor Dan la masă (GALERIE FOTO)
Ultima oră
22:02 - Italia vrea să interzică carnea de cal. Ce riscă cei care vor continua să sacrifice animalele
22:01 - Power Couple România 2026: Ce sumă de bani au primit Oase și Maria Pitică după eliminarea din emisiune
21:52 - Ambasadorul României face clarificări despre intrarea României în programul Visa Waiver: „Am îndeplinit toate criteriile”
21:21 - Dezastru la o fermă din Cluj. Sute de cadavre de bizoni și cerbi zac în descompunere lângă cursurile de apă
21:17 - Nicușor Dan, întrebat ce a discutat cu Marco Rubio la Consiliul pentru Pace din SUA: „Am discutat 1-2 minute cu multă lume de aici”
21:16 - Incident tragic în Sectorul 5 al Capitalei. O femeie a decedat după ce a căzut de la etajul 10. Ce încearcă să stabilească anchetatorii
20:45 - Theo Rose, mesaj de suflet pentru sora ei. Ce a ținut să transmită artista: „Sora mea – reperul meu”
20:40 - Nicușor Dan a explicat de ce e bine ca România să fie observator în Consiliul pentru Pace al lui Trump: “Trăim într-un context de securitate în care e important să fii prezent” (VIDEO)
20:34 - Telefoanele mobile ar putea fi interzise în școlile din România. Ce presupune proiectul depus în Parlament
20:29 - Momentul în care Nicușor Dan se duce la finalul summitului să dea mâna cu Trump, însă a intervenit un agent de securitate. Ce i-a zis liderul american președintelui României (VIDEO)