Președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat joi în cadrul unei conferințe de presă, după încheierea primei ședințe a Consiliului pentru Pace dedicate situației din Gaza, cum comentează faptul că Donald Trump i-a greșit titulatura în timpul discursului oficial, numindu-l „prim-ministru” în loc de președinte.

Ce a spus Nicușor Dan după ce Donald Trump i-a greșit titulatura

“Nu e timpul trecut. Se mai întâmplă.”, a spus Nicușor Dan râzând.

Donald Trump i-a greșit titulatura. Ce a spus despre România și români

În discursul de deschidere al reuniunii, Donald Trump a făcut referiri la fiecare participant prezent. Atunci când a venit rândul reprezentantului României, acesta a comis o gafă, dar a continuat cu aprecieri la adresa țării noastre.

“Prim-ministrul Dan din România. Oameni minunați acolo, fantastici oameni, și dumneavoastră sunteți fantastic, și foarte mulți români vin și lucrează în această țară și ajută, și sunt oameni foarte buni.”, a spus Trump.

Lângă cine a stat Nicușor Dan la masa oficială

În cadrul reuniunii, președintele României a fost așezat lângă fostul premier britanic Tony Blair, cei doi fiind surprinși într-un dialog înaintea discuțiilor oficiale.

Tony Blair face parte din Consiliul Executiv pentru Gaza, structură responsabilă de coordonarea inițiativelor internaționale dedicate reconstrucției regiunii afectate de conflict.

Potrivit informațiilor publicate de , reconstrucția Gazei reprezintă una dintre principalele priorități internaționale în perioada post-conflict.

De ce participă România ca observator în Consiliul pentru Pace

Nicușor Dan a explicat și motivele pentru care România în Consiliul pentru Pace reprezintă o decizie importantă din punct de vedere strategic și de securitate.

“De ce e important ca România să fie parte ca observator în această inițiativă? Pentru că trăim într-un context de securitate în care e important să fii prezent pentru ca tu însuți să ai securitate și pentru că Statele Uite sunt partenerul strategic al României și pentru că România are o tradiție de a colabora, de a fi prezentă în Orientul Mijlociu și este o inițiativă cât se poate de concretă, realizabilă, a restabili pacea în regiune. Pe scurt, asta a fost”, a spus șeful statului.