Președintele României, Nicușor Dan, a susținut o conferință de presă după ce s-a încheiat prima ședință a Consiliului pentru Pace pe tema situației din Gaza.

De ce România trebuie să fie prezentă în Consiliul pentru Pace

, Nicușor Dan, a explicat de ce este esențial ca țara noastră să participe ca în Consiliul pentru Pace inițiat de Statele Unite.

“De ce e important ca România să fie parte ca observator în această inițiativă? Pentru că trăim într-un context de securitate în care e important să fii prezent pentru ca tu însuți să ai securitate și pentru că Statele Uite sunt partenerul strategic al României și pentru că România are o tradiție de a colabora, de a fi prezentă în Orientul Mijlociu și este o inițiativă cât se poate de concretă, realizabilă, a restabili pacea în regiune. Pe scurt, asta a fost„, a spus șeful statului.

Ce contribuții umanitare aduce România în Gaza. Ce spune Nicușor Dan

Președintele a subliniat implicarea României în ajutorul umanitar oferit deja în regiune și angajamentul de a continua aceste acțiuni.

„Așa cum am spus în discursul pe care l-am avut, România a ajutat deja în plan umanitar și s-a angajat să o facă mai mult. Așa cum am spus, noi deja împreună cu Uniunea Europeană, cu Israel și cu Organizația Internațională a Sănătății am scos copii din Gaza, bolnavi sau răniți, pe care i-am tratat fie în spitale din România, fie au fost transferați mai departe în spitale europene. Ne-am angajat să facem asta în continuare„, a declarat Nicușor Dan.

Cum sprijină România infrastructura și educația în zonele post-conflict

România se implică și în reconstrucția sistemelor esențiale și în susținerea educației în Gaza.

„Ne-am angajat să ajutăm pentru restabilirea sistemului de urgență: ambulanțe, pompieri, toate astea, și cu donații de anumite materiale. Deja dăm burse școlare pentru studenți palestinieni, ne-am angajat să continuăm să facem asta și în măsura posibilului să contribuim la reparații de școli. Și am făcut asta de-a lungul timpului în alte zone din lume, pentru situații post-conflict, cum suntem în Gaza, să ajutăm la formarea unor instituții, poliția locală de acolo, justiție, administrație publică„, a mai precizat șeful statului.

Ce rezultate a avut întâlnirea Consiliului pentru Pace, potrivit lui Nicușor Dan

Nicușor Dan a apreciat sprijinul altor state pentru stabilizarea regiunii și a subliniat expertiza României în diplomația economică și în situații post-conflict.

„Avem o expertiză și putem să contribuim cu asta. Iar ca rezultat general al întâlnirii, mi se pare remarcabil că multe state, într-o situație financiară mai bună decât România, s-au oferit să contribuie.

Deci suntem în situația unei, să-i spunem așa, democrație, unei diplomații economice în care state contribuie pentru stabilizarea unei părți de lume destul de apropiată geografic de România și asta nu poate decât să ne bucure.”, a conchis președintele.