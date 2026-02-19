B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Nicușor Dan a explicat de ce e bine ca România să fie observator în Consiliul pentru Pace al lui Trump: “Trăim într-un context de securitate în care e important să fii prezent” (VIDEO)

Nicușor Dan a explicat de ce e bine ca România să fie observator în Consiliul pentru Pace al lui Trump: “Trăim într-un context de securitate în care e important să fii prezent” (VIDEO)

Ana Maria
19 feb. 2026, 20:40
Nicușor Dan a explicat de ce e bine ca România să fie observator în Consiliul pentru Pace al lui Trump: “Trăim într-un context de securitate în care e important să fii prezent” (VIDEO)
Sursa foto: Captura video B1tv
Cuprins
  1. De ce România trebuie să fie prezentă în Consiliul pentru Pace
  2. Ce contribuții umanitare aduce România în Gaza. Ce spune Nicușor Dan
  3. Cum sprijină România infrastructura și educația în zonele post-conflict
  4. Ce rezultate a avut întâlnirea Consiliului pentru Pace, potrivit lui Nicușor Dan

Președintele României, Nicușor Dan, a susținut o conferință de presă după ce s-a încheiat prima ședință a Consiliului pentru Pace pe tema situației din Gaza.

De ce România trebuie să fie prezentă în Consiliul pentru Pace

Președintele României, Nicușor Dan, a explicat de ce este esențial ca țara noastră să participe ca observator în Consiliul pentru Pace inițiat de Statele Unite.

De ce e important ca România să fie parte ca observator în această inițiativă? Pentru că trăim într-un context de securitate în care e important să fii prezent pentru ca tu însuți să ai securitate și pentru că Statele Uite sunt partenerul strategic al României și pentru că România are o tradiție de a colabora, de a fi prezentă în Orientul Mijlociu și este o inițiativă cât se poate de concretă, realizabilă, a restabili pacea în regiune. Pe scurt, asta a fost„, a spus șeful statului.

Ce contribuții umanitare aduce România în Gaza. Ce spune Nicușor Dan

Președintele a subliniat implicarea României în ajutorul umanitar oferit deja în regiune și angajamentul de a continua aceste acțiuni.

Așa cum am spus în discursul pe care l-am avut, România a ajutat deja în plan umanitar și s-a angajat să o facă mai mult. Așa cum am spus, noi deja împreună cu Uniunea Europeană, cu Israel și cu Organizația Internațională a Sănătății am scos copii din Gaza, bolnavi sau răniți, pe care i-am tratat fie în spitale din România, fie au fost transferați mai departe în spitale europene. Ne-am angajat să facem asta în continuare„, a declarat Nicușor Dan.

Cum sprijină România infrastructura și educația în zonele post-conflict

România se implică și în reconstrucția sistemelor esențiale și în susținerea educației în Gaza.

Ne-am angajat să ajutăm pentru restabilirea sistemului de urgență: ambulanțe, pompieri, toate astea, și cu donații de anumite materiale. Deja dăm burse școlare pentru studenți palestinieni, ne-am angajat să continuăm să facem asta și în măsura posibilului să contribuim la reparații de școli. Și am făcut asta de-a lungul timpului în alte zone din lume, pentru situații post-conflict, cum suntem în Gaza, să ajutăm la formarea unor instituții, poliția locală de acolo, justiție, administrație publică„, a mai precizat șeful statului.

Ce rezultate a avut întâlnirea Consiliului pentru Pace, potrivit lui Nicușor Dan

Nicușor Dan a apreciat sprijinul altor state pentru stabilizarea regiunii și a subliniat expertiza României în diplomația economică și în situații post-conflict.

Avem o expertiză și putem să contribuim cu asta. Iar ca rezultat general al întâlnirii, mi se pare remarcabil că multe state, într-o situație financiară mai bună decât România, s-au oferit să contribuie.

Deci suntem în situația unei, să-i spunem așa, democrație, unei diplomații economice în care state contribuie pentru stabilizarea unei părți de lume destul de apropiată geografic de România și asta nu poate decât să ne bucure.”, a conchis președintele.

Tags:
Citește și...
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce Donald Trump l-a numit prim-ministru: „Se mai întâmplă” (VIDEO)
Politică
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce Donald Trump l-a numit prim-ministru: „Se mai întâmplă” (VIDEO)
Nicușor Dan, întrebat ce a discutat cu Marco Rubio la Consiliul pentru Pace din SUA: „Am discutat 1-2 minute cu multă lume de aici”
Politică
Nicușor Dan, întrebat ce a discutat cu Marco Rubio la Consiliul pentru Pace din SUA: „Am discutat 1-2 minute cu multă lume de aici”
Telefoanele mobile ar putea fi interzise în școlile din România. Ce presupune proiectul depus în Parlament
Politică
Telefoanele mobile ar putea fi interzise în școlile din România. Ce presupune proiectul depus în Parlament
Momentul în care Nicușor Dan se duce la finalul summitului să dea mâna cu Trump, însă a intervenit un agent de securitate. Ce i-a zis liderul american președintelui României (VIDEO)
Politică
Momentul în care Nicușor Dan se duce la finalul summitului să dea mâna cu Trump, însă a intervenit un agent de securitate. Ce i-a zis liderul american președintelui României (VIDEO)
Cu ce personaj controversat s-a pozat Nicușor Dan, la Consiliul pentru Pace al lui Trump (FOTO)
Politică
Cu ce personaj controversat s-a pozat Nicușor Dan, la Consiliul pentru Pace al lui Trump (FOTO)
VIDEO: Nicușor Dan, discurs scurt la Consiliul pentru Pace. Singurul din grupul observatorilor europeni care a vorbit. Ce a transmis președintele
Politică
VIDEO: Nicușor Dan, discurs scurt la Consiliul pentru Pace. Singurul din grupul observatorilor europeni care a vorbit. Ce a transmis președintele
Reacția românilor, pe Facebook, după ce Trump l-a numit „prim-ministru” pe Nicușor Dan: „Trump știe că președinte este Georgescu” / „Toți au înțeles mesajul” (VIDEO)
Politică
Reacția românilor, pe Facebook, după ce Trump l-a numit „prim-ministru” pe Nicușor Dan: „Trump știe că președinte este Georgescu” / „Toți au înțeles mesajul” (VIDEO)
Președintele Nicușor Dan a dat mâna cu Donald Trump, la reuniunea Consiliului Păcii. Fotografia, publicată de președintele României
Politică
Președintele Nicușor Dan a dat mâna cu Donald Trump, la reuniunea Consiliului Păcii. Fotografia, publicată de președintele României
VIDEO: Donald Trump l-a numit pe Nicușor Dan „premier” în discursul său: „Prim-ministrul Dan din România. Oameni minunați acolo. Și dumneavoastră sunteți fantastic”
Politică
VIDEO: Donald Trump l-a numit pe Nicușor Dan „premier” în discursul său: „Prim-ministrul Dan din România. Oameni minunați acolo. Și dumneavoastră sunteți fantastic”
A început summitul Consiliului pentru Pace de la Washington. Lângă cine s-a așezat Nicușor Dan la masă (GALERIE FOTO)
Politică
A început summitul Consiliului pentru Pace de la Washington. Lângă cine s-a așezat Nicușor Dan la masă (GALERIE FOTO)
Ultima oră
21:33 - Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce Donald Trump l-a numit prim-ministru: „Se mai întâmplă” (VIDEO)
21:21 - Dezastru la o fermă din Cluj. Sute de cadavre de bizoni și cerbi zac în descompunere lângă cursurile de apă
21:17 - Nicușor Dan, întrebat ce a discutat cu Marco Rubio la Consiliul pentru Pace din SUA: „Am discutat 1-2 minute cu multă lume de aici”
21:16 - Incident tragic în Sectorul 5 al Capitalei. O femeie a decedat după ce a căzut de la etajul 10. Ce încearcă să stabilească anchetatorii
20:45 - Theo Rose, mesaj de suflet pentru sora ei. Ce a ținut să transmită artista: „Sora mea – reperul meu”
20:34 - Telefoanele mobile ar putea fi interzise în școlile din România. Ce presupune proiectul depus în Parlament
20:29 - Momentul în care Nicușor Dan se duce la finalul summitului să dea mâna cu Trump, însă a intervenit un agent de securitate. Ce i-a zis liderul american președintelui României (VIDEO)
20:08 - Foto: Fratele lui Rareș Ion, tânărul care a murit de la supradoză, a fost bătut de un influencer. Agresiunea a fost transmisă live
20:02 - Șoferii care nu respectă această regulă sunt amendați cu 800 de lei. Ce este important să verificăm
19:53 - Nepalul vrea să schimbe regulile pentru escaladarea Everestului și să limiteze accesul alpiniștilor. Ce efecte ar putea avea noile condiții