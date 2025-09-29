România, alături de Republica Moldova pe drumul european. Liberalii salută victoria PAS în alegerile de duminică

Membri marcanți ai PNL au transmis mesaje de felicitare după victoria forțelor pro-europene în alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova, subliniind că Bucureștiul rămâne principalul partener al Chișinăului pe calea europeană a țării.

Mircea Abrudean, președintele Senatului României, a transmis că scrutinul marchează probabil cel mai important moment electoral din istoria recentă a Republicii Moldova, precizând că rezultatul alegerilor menține țara pe drumul către Uniunea Europeană. „Ați făcut un PAS important spre consolidarea democrației și viitorului vostru european. Ați arătat că sunteți liberi, nu puteți fi mințiți și știți foarte bine ce vă doriți. Moldova merge înainte!”, a scris pe Facebook șeful Senatului.

La rândul ei, senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc, președinta Comisiei pentru apărare din Senat, a felicitat cetățenii moldoveni, PAS, partidul câștigător al alegerilor, precum și pe președinta Maia Sandu: „Felicit cetățenii Republicii Moldova, Partidul Acțiune și Solidaritate și pe doamna președinte Maia Sandu pentru victoria categorică în alegeri. Prin votul lor, oamenii au transmis un mesaj limpede: Republica Moldova își dorește să continue drumul european, alături de România și de întreaga familie europeană”, a declarat senatoarea liberală, arătând că respingerea „ofertei” Kremlinului reprezintă o alegere a libertății și a democrației.

Mesajul PNL a fost întărit și la nivel european, europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan notând că victoria a fost obținută în pofida unor eforturi masive ale Rusei de a manipula votul: „Este o victorie obținută în fața unor încercări fără precedent ale Federației Ruse de a influența rezultatul: finanțare ilegală a candidaților pro-ruși, manipulare, dezinformare și chiar încercări de mituire a alegătorilor. Faptul că aceste eforturi au fost învinse este o lecție pentru toate țările din Europa care urmează să aibă alegeri.”