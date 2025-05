Scandal în Parlament, între doi deputați AUR. Dan Tănasă: „Nu vreau să văd picior de azilant și de refugiat în România” . Replica dură a lui Mohammad Murad

Deputații AUR Dan Tănasă și Mohammad Murad au ajuns să se certe în Parlament pe un proiect menit să schimbe legea azilului în România.

Asta în condițiile în care țara noastră are în toate sectoarele de activitate și se bazează pe imigranți. La finele anului trecut, potrivit datelor oficiale, în România erau din state non-UE care aveau drept de ședere la noi. Cei mai mulți vin din Nepal, India, Turcia, Bangladesh, Pakistan sau Vietnam.

Deputații AUR se ceartă pe azilanți

Dan Tănasă, vicepreședinte AUR, a declarat în Parlament că România nu are nevoie de niciun refugiat: „Ni se rupe sufletul de cei care au de suferit, pe unde au ei de suferit. Dar noi am jurat credință patriei noastre, România. Noi am jurat să lucrăm la prosperitatea poporului român, n-am jurat să aducem cât mai mulți azilanți în România. Eu, spre exemplu, nu vreau să văd picior de azilant și de refugiat în România. Niciunul, fraților!”.

Replica a venit chiar de la un coleg de partid, deputatul AUR Mohammad Murad, de origine libaneză, care a povestit cum la 17 ani a ajuns în România la studii să se facă doctor.

„Dacă atunci când am venit în România, la studii, era cineva să spună că nu vrem străini, astăzi eu nu eram medic și nu erau peste 5.000 de medici arabi în spitalele românești”, a spus Mohammad Murad, potrivit

„Sunt 5-6 milioane de români care simt la fel ca mine acum. Cum ar fi să se comporte italianul sau spaniolul sau neamțul așa cu românii?”, a mai afirmat Murad, într-un dialog cu reporterii.

Burnete: 10% din populația aptă de muncă a României nu lucrează

„10% din populația aptă de muncă a României nu lucrează, ce fac acești imigranți este să suplinească aceste persoane, unde mai pun că avem din păcate o mulțime de concetățeni plecați să lucreze în străinătate”, a explicat, pentru Știrile Pro TV, Radu Burnete, director executiv al Confederaţiei Patronale Concordia.

Oricum, pentru acești muncitori obținerea vizelor de muncă poate dura câteva luni.