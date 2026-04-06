Băsescu: „Motorina trebuie raționalizată acum”. Fostul președinte critică intervențiile pe preț

Traian Avarvarei
06 apr. 2026, 18:48
Fostul președinte Traian Băsescu. Sursa foto: Captură video B1 TV

Traian Băsescu a declarat că România trebuie să treacă rapid la raționalizarea motorinei, pentru a nu ajunge la criză. Fostul președinte a explicat și de ce consideră că intervențiile în piață, inclusiv reducerile de preț, sunt o mare greșeală.

Băsescu, despre reacția corectă la criza carburanților

„Hai să fim corecți! Trebuie raționalizată de pe acum, ca să nu ajungem la criză.

Marea problemă – toți se reped la preț. Hai să reducem prețul! Or eu vă spun că e o mare eroare. Vă spun ca om care 12 ani a trăit în industria asta. Am dus țiței de la locul de exploatare, la locul de rafinare.

Marea problemă nu este prețul, marea problemă este să ai combustibilul. Or noi facem o mare greșeală. Și europenii, din demagogie, fac o mare greșeală. Intervenții pe preț, pe hai să-l limităm, hai să-l plafonăm, hai să-l reducem. Este o mare greșeală!

Piața trebuie lăsată în așa fel încât cei care se ocupă cu importul de motorină și benzină să le convină să-l facă, pentru că dacă le introducem restricții, nu neapărat nu vor mai aduce, vor aduce pentru cei care nu introduc restricții.

Și tu rămâi fericit, ai făcut poporul fericit că ai redus cu 0,30 RON, dar te trezești că peste 2 săptămâni nu mai ai motorină, pentru că o dau în Bulgaria, care n-a introdus restricții. Am dat un exemplu”, a declarat fostul președinte Traian Băsescu, pentru TVR Info.

