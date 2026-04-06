Traian Băsescu a declarat că România trebuie să treacă rapid la raționalizarea motorinei, pentru a nu ajunge la criză. Fostul președinte a explicat și de ce consideră că intervențiile în piață, inclusiv reducerile de preț, sunt o mare greșeală.

Băsescu, despre reacția corectă la criza carburanților

„Hai să fim corecți! Trebuie raționalizată de pe acum, ca să nu ajungem la criză.

Marea problemă – toți se reped la preț. Hai să reducem prețul! Or eu vă spun că e o mare eroare. Vă spun ca om care 12 ani a trăit în industria asta. Am dus țiței de la locul de exploatare, la locul de rafinare.

Marea problemă nu este prețul, marea problemă este să ai combustibilul. Or noi facem o mare greșeală. Și europenii, din demagogie, fac o mare greșeală. Intervenții pe preț, pe hai să-l limităm, hai să-l plafonăm, hai să-l reducem. Este o mare greșeală!

Piața trebuie lăsată în așa fel încât cei care se ocupă cu importul de motorină și benzină să le convină să-l facă, pentru că dacă le introducem restricții, nu neapărat nu vor mai aduce, vor aduce pentru cei care nu introduc restricții.

Și tu rămâi fericit, ai făcut poporul fericit că , dar te trezești că peste 2 săptămâni nu mai ai motorină, pentru că o dau în Bulgaria, care n-a introdus restricții. Am dat un exemplu”, a declarat fostul președinte Traian Băsescu, pentru