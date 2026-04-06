Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului, a declarat că va fi adoptată ce va reglementa modul în care România primește produse second hand în vederea comercializării. Buzoianu a explicat faptul că se întâmplă mult prea des ca în România să ajungă camioane etichetate cu „produse second hand”, când ele transportă deșeuri ce ajung să ne polueze țara. Or noi „nu mai putem să fim groapa de gunoi a altor operatori din alte state”. Noua Ordonanță va reglementa acest domeniu.

Buzoianu a respins temerile că nu vor mai fi produse second hand pe piață, dar a admis că firmele care comercializează astfel de bunuri vor avea responsabilități în plus. Dar e un preț mic de plătit ca noi toți să avem un mediu mai curat, a punctat ministra.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Buzoianu: Nu mai putem primi în țară deșeuri etichetate ca fiind ”produse second hand”

„Da, este o Ordonanță care este blocată de patru ani de zile. Care, de fapt, vine și spune un lucru simplu: dacă o țară vrea să transmită în România produse second hand, producători din alte state sau operatori economici și actori economici, orice firmă vrea să trimită în România produse second hand, sunt binevenite aceste produse.

Dacă, însă, operatori din străinătate vor să trimită deșeuri în România pe care vor să pună etichete că ar fi produse second hand și odată intrate în țară ele să nu ajungă în magazinele second hand, ci pe câmpurile noastre, sau în râurile noastre, sau cu deșeuri arse lângă orașele noastre, atunci asta trebuie să fie oprit.

Practic noi ce spunem este: nu mai putem să primim deșeuri în țară și să le spunem că sunt produse second hand și, de fapt, ele să nu ajungă să fie produse niciodată second hand în țară, ci pur și simplu să fie deșeuri care ajung să fie aruncate.

Asta înseamnă că trebuie să facem controale mult mai bune, asta înseamnă că trebuie să fie făcută o verificare mult mai bună, autorizații, un sistem digital care să urmărească camioanele cu miile de tone care intră în România și care, repet, de multe ori sunt deșeuri mascate.

Anul trecut, de exemplu, aproape jumătate din camioanele care au fost întoarse cu deșeuri ilegale încercau să intre în țară cu documente pe care scria că sunt produse second hand. De fapt, erau deșeuri.

Nu mai putem să fim groapa de gunoi a altor operatori din alte state. Noi de-abia ne descurcăm cu gunoiul pe care îl avem noi în țară. Să-l sortăm, să-l colectăm, să-l reciclăm. Nu mai putem să importăm gunoi”, a declarat ministra Mediului, pentru B1 TV.

Buzoianu: E o mafie a deșeurilor care face bani din asta

Diana Buzoianu a explicat apoi cum am ajuns aici: „Am ajuns în situația aceasta pentru că nu se fac controlele suficient de bine. Pentru că în alte state dacă se aruncă astfel de gunoaie și astfel de deșeuri, cineva ajunge la închisoare. Or noi avem, în momentul de față, mii de plângeri făcute pe tot felul de infracțiuni, de la arderi ilegale până la îngropare ilegală de deșeuri și dacă este să ne uităm pe câți oameni au fost cu adevărat condamnați, o să rămânem surprinși că majoritatea dintre ei absolută scapă”.

„Dosarele se prescriu, se clasează și atunci evident că pentru operatorii economici din străinătate care ar trebui să scoată bani, ar trebui să se ducă să plătească poate sume foarte mari ca să scape legal de acele deșeuri, preferă să le trimită în camioane ilegal în România, unde noi să le primim cumva mascat ca fiind produse second hand și în câteva zile să ajungă să ne polueze pe noi toți.

Și da, cineva face bani din asta, este o mafia deșeurilor care face bani din chestia asta. Noi suntem otrăviți, noi respirăm un aer mai prost, noi avem apă mai proastă, mai poluată, ca alții să facă bani comportându-se cu România fix ca o groapă de gunoi. Or noi nu mai putem să acceptăm asta”, a mai afirmat ministra Mediului.

Responsabilități în plus pentru cei care comercializează produse second hand. Buzoianu: E un preț mic de plătit

Diana Buzoianu a admis apoi că firmele care comercializează produse second hand vor avea niște responsabilități în plus, dar spune că acesta este un preț mic de plătit ca noi toți să avem un mediu mai curat.

„Ce spunem noi este că trebuie să fie făcută o monitorizare și e adevărat că asta va veni și cu responsabilități pentru cei care fac parte din piața second-hand, de declarări, o să fie un proces în care vor trebui să se avizeze, adică va fi o muncă administrativă din partea lor. Dar asta pentru a ne asigura că nu mai intră în țară mii de camioane cu sute de mii de tone de deșeuri. Este un preț mic de plătit la nivelul consecințelor uriașe pe care le avem, pentru că astăzi nu avem acest sistem de raportare și acest sistem de monitorizare.

E adevărat că va fi o muncă suplimentară pentru cei care sunt astăzi într-un business legal, dar această muncă ne va permite nouă să oprim mii de camioane cu deșeuri ilegale intrate în țară. Eu zic că este un preț mic de plătit, de fapt, pentru un rezultat foarte important pentru noi toți.

Și mai este un lucru foarte important, eu nu știu să existe alte state care să aibă așa de puțină verificare pe produsele second-hand care le intră în țară cum e România. Deci în alte țări, dacă aduci un camion pe care l-ai marcat ”produs second-hand”, eu nu știu să mai existe alte state în care în cinci zile produsele alea sunt aruncate pe câmpuri sau sunt arse ilegali.

E și foarte dificil să controlezi, odată ce ți-au intrat toate aceste mii de camioane. E același lucru care se întâmplă și cu camioanele de lemn tăiat. Cu cât le controlezi mai departe de origine, cu atât îți este mai greu să îi prinzi pe oamenii respectivi.

De-aia contează foarte mult să avem trasee unitare pe unde să meargă aceste camioane, ca să poată să fie mult mai ușor controlate. De-aia contează să fie declarate și să fie încărcate avizele cu respectivele produse înainte să intre în țară. La fel cum și în pădure, dacă vrem să oprim tăierile ilegale, noi trebuie să mergem cu controlul cât mai aproape de pădure. Dacă încerci să prinzi pe autostradă camioanele cu lemn tăiat ilegal sau camioanele cu deșeurile, e mult mai dificil”, a mai declarat ministra Diana Buzoianu, pentru B1 TV.