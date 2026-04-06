Ministerul Apărării organizează noi exerciții de mobilizare în țară. În ce perioadă vor fi chemați rezerviștii la unități

Iulia Petcu
06 apr. 2026, 17:39
Sursa foto: Facebook - Ministerul Apararii Nationale, Romania - www.mapn.ro
Cuprins
  1. Ce presupune primul exercițiu MOBEX din acest an
  2. Ce sunt, de fapt, exercițiile MOBEX
  3. Cum sunt implicați rezerviștii și instituțiile în acest proces
  4. Care este cadrul legal
  5. Ce alte exerciții sunt programate în 2026

Ministerul Apărării Naționale anunță organizarea unor exerciții de mobilizare în 2026, menite să testeze reacția instituțiilor și a rezerviștilor în situații speciale. Autoritățile oferă detalii despre calendar, zonele vizate și modul concret în care se vor desfășura aceste activități.

Ce presupune primul exercițiu MOBEX din acest an

Primul exercițiu planificat, denumit MOBEX AB-HD-26, se va desfășura între 11 și 15 mai în județele Alba și Hunedoara, implicând mai multe structuri instituționale. Scopul principal îl reprezintă evaluarea nivelului de pregătire a populației, economiei și teritoriului pentru eventuale situații de apărare.

Activitatea reunește Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, dar și autorități locale și operatori economici. 

Ce sunt, de fapt, exercițiile MOBEX

Exercițiile MOBEX reprezintă antrenamente organizate periodic de Ministerul Apărării Naționale, prin care autoritățile verifică capacitatea de mobilizare rapidă a resurselor umane și materiale. Acestea vizează atât structurile militare, cât și instituțiile civile, implicate în sprijinirea efortului de apărare în situații excepționale.

Prin astfel de simulări, autoritățile testează completarea unităților militare cu rezerviști, funcționarea echipamentelor și colaborarea dintre militarii activi și cei în rezervă. În același timp, se analizează capacitatea administrațiilor locale și a operatorilor economici de a răspunde eficient unor scenarii de mobilizare.

Cum sunt implicați rezerviștii și instituțiile în acest proces

Rezerviștii din județele vizate vor primi ordine oficiale de chemare și vor participa la activități specifice de pregătire, desfășurate pe durata unei zile în unități militare stabilite. Aceste exerciții urmăresc integrarea eficientă a personalului în structurile existente și verificarea capacității de reacție în timp real.

În paralel, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale va evalua modul în care autoritățile locale și instituțiile publice gestionează responsabilitățile legate de mobilizare. Totodată, operatorii economici cu atribuții în domeniu vor fi incluși în procesul de verificare a capacității de sprijin logistic.

„Activitățile de tip MOBEX se desfășoară periodic și urmăresc verificarea completării cu personal și tehnică a unităților militare, precum și consolidarea coeziunii între rezerviști și militarii în activitate. Rezerviștii cu domiciliul în județele Alba și Hunedoara vor fi chemați la unitățile stabilite pentru a participa, pe durata unei zile, la secvențe de pregătire specifice. Totodată, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale va desfășura activități de evaluare a autorităților administrației publice locale, instituțiilor publice și operatorilor economici din județul Alba”, a informat MApN.

Care este cadrul legal

Exercițiile de acest tip se desfășoară în baza unor reglementări clare, care stabilesc responsabilitățile instituțiilor și mecanismele de mobilizare în situații speciale. Legislația relevantă include Legea nr. 477/2003 și Legea nr. 446/2006, care definesc pregătirea populației și a economiei pentru apărare.

Aceste activități nu reprezintă o noutate pentru zonele selectate, deoarece exerciții similare au avut loc în Alba în anul 2016 și în Hunedoara în 2018.

Convocarea rezerviștilor se realizează prin ordine oficiale transmise prin structurile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, iar evaluările instituționale sunt coordonate de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.

Ce alte exerciții sunt programate în 2026

Pe lângă exercițiul din luna mai, autoritățile au planificat încă două activități similare în cursul anului, acoperind mai multe regiuni ale țării. Acestea vor avea loc în luna septembrie, în județele Neamț, Suceava și Botoșani, respectiv în octombrie, în București și Ilfov.

„Pentru a evita dezinformarea și răspândirea știrilor false, subliniem că aceste activități au caracter de rutină și nu au legătură cu situația de securitate din regiune. Recomandăm cetățenilor să se informeze din surse oficiale”, au transmis autoritățile, potrivit Capital.

