O clinică stomatologică din București a fost sancționată cu 70.000 de lei după ce saci de deșeuri medicale au fost găsiți în Parcul Cișmigiu. Imaginile publicate de Primăria Generală arată proteze dentare, mănuși folosite, măști și bidoane împrăștiate pe alei și în iarbă, conform sursei.

Cine a aruncat sacii de deșeuri medicale și ce conțineau aceștia

Imaginile publicate de arată saci cu resturi medicale în Parcul Cișmigiu în care se observă proteze dentare, mănuși folosite, măști și bidoane împrăștiate pe alei și în iarbă, conform sursei. Fotografiile au fost folosite în ancheta deschisă după descoperirea mormanelor de mizerie în zonele pietonale ale parcului.

Ancheta a stabilit că persoanele care au lăsat deșeurile provin dintr-o clinică stomatologică din zonă, potrivit declarațiilor. Informațiile transmise arată că sacii conțin material medical uzat și obiecte asociate activității stomatologice, toate găsite pe spațiile verzi și traseele pentru vizitatori.

Ce sancțiuni au fost aplicate

Ca urmare a anchetei, clinica stomatologică din București a fost amendată cu 70.000 de lei. Reprezentanții clinicii au fost chemați pentru a fi sancționați la Poliția Locală a Municipiului București, potrivit declarațiilor autorităților. Măsura a fost dispusă după confirmarea legăturii dintre găsite în parc și sursa identificată de investigatori.

Documentarea imagistică și rezultatele anchetei au fost utilizate în procesul de sancționare. Nu au fost făcute publice alte detalii despre numele clinicii sau despre eventualele proceduri judiciare ulterioare în materialul citat, dar autoritățile locale au comunicat sancțiunea aplicată.

Ce alte acte de vandalism au fost semnalate în Parcul Cișmigiu

Tot în Parcul Cișmigiu, zilele trecute au fost semnalate și alte acte de vandalism: zeci de flori din jardiniere au fost smulse, conform Digi24. Incidentul a afectat mai multe jardiniere aflate pe aleile parcului și a atras atenția administrației locale asupra degradării spațiilor verzi.

De asemenea, a fost smuls și un gutui proaspăt plantat în Grădina Japoneză din Parcul Cișmigiu. Autoritățile locale au documentat aceste fapte împreună cu imaginile care au evidențiat deșeurile medicale, iar sancțiunile aplicate clinicii reprezintă una dintre măsurile luate în urma investigațiilor.