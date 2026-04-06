Nicușor Dan, discuții la Cotroceni cu Bolojan și miniștrii despre carburanți. Concluziile

Traian Avarvarei
06 apr. 2026, 19:08
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Discuții la Cotroceni despre carburanți. Concluziile
  2. Băsescu: Motorina trebuie raționalizată de pe acum

Administrația Prezidențială a anunțat, luni seară, concluziile discuțiilor convocate la Cotroceni de președintele Nicușor Dan pe tema carburanților.

La ședință au participat premierul Ilie Bolojan (PNL), ministrul Energiei, Bogdan Ivan (PSD), ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban (PSD), și reprezentanții companiilor din industria petrolieră OMV Petrom și Rompetrol.

Discuții la Cotroceni despre carburanți. Concluziile

„În prezent, România nu se confruntă cu dificultăți de aprovizionare, iar companiile din domeniu achiziționează combustibili la prețuri aliniate pieței internaționale.

Totuși, având în vedere caracterul dinamic al contextului global, Președintele, Guvernul și partenerii din mediul privat au convenit asupra unui mecanism de comunicare continuă.

Acesta va permite monitorizarea atentă a situației și adoptarea rapidă a unor măsuri adecvate, dacă va fi necesar, în deplină coordonare și cu accent pe stabilitate și precauție”, a transmis Administrația Prezidențială, după întâlnire.

Băsescu: Motorina trebuie raționalizată de pe acum

Reuniunea a avut loc în contextul în care blocarea în continuare a Strâmtorii Ormuz, rută strategică, a determinat mai multe state să discute deja despre raționalizarea combustibilului. De altfel, fostul preşedinte Traian Băsescu a pledat pentru raționalizarea motorinei și a criticat intervențiile pe preț.

Motorina „trebuie raționalizată de pe acum, ca să nu ajungem la criză. (…) Marea problemă nu este prețul, marea problemă este să ai combustibilul. Or noi facem o mare greșeală. Și europenii, din demagogie, fac o mare greșeală. Intervenții pe preț, pe hai să-l limităm, hai să-l plafonăm, hai să-l reducem. Este o mare greșeală!

Piața trebuie lăsată în așa fel încât cei care se ocupă cu importul de motorină și benzină să le convină să-l facă, pentru că dacă le introducem restricții, nu neapărat nu vor mai aduce, vor aduce pentru cei care nu introduc restricții.

Și tu rămâi fericit, ai făcut poporul fericit că ai redus cu 0,30 RON, dar te trezești că peste 2 săptămâni nu mai ai motorină, pentru că o dau în Bulgaria, care n-a introdus restricții. Am dat un exemplu”, a declarat fostul președinte Traian Băsescu, pentru TVR Info.

