Președintele României a transmis un mesaj de Ziua Internațională a Romilor, insistând asupra importanței incluziunii și a egalității de șanse. Discursul evidențiază atât progresele realizate, cât și provocările care persistă în integrarea comunității rome.

Ce semnificație are această zi

Evenimentul dedicat comunității rome marchează un moment de recunoaștere a contribuțiilor culturale și sociale, dar și o ocazie de reflecție asupra dificultăților istorice. Mesajul a fost prezentat în cadrul unei gale organizate la

„Ziua Internațională a Romilor și Sărbătoarea etniei din România reprezintă un prilej de celebrare a unei comunități care și-a recâștigat libertatea în ciuda unor greutăți istorice dramatice și care, prin contribuția sa specifică, îmbogățește dialogul etnic și cultural din țara noastră. O națiune își atinge potențialul atunci când reușește să pună în valoare capacitățile tuturor cetățenilor săi, fără discriminare. Beneficiem cu toți atunci când fiecare minoritate, fără a-și pierde tradițiile și identitatea, este încurajată să se dezvolte și să fie parte a unei societăți care se maturizează și se modernizează”, spune șeful statului în mesaj.

De ce rămâne educația esențială pentru integrare

Președintele subliniază că accesul la educație reprezintă fundamentul unei integrări reale, atât pe plan social, cât și profesional. Deși autoritățile au făcut pași înainte, inegalitățile continuă să afecteze comunitatea romă, relatează Ziare.com.

„Mai sunt însă multe de făcut. Nu putem vorbi despre integrare profesională și socială reală fără a garanta accesul egal al cetățenilor romi la educație. Este nevoie de un efort comun, atât al celor care fac politici publice, cât și al minorității, pentru a accelera schimbarea. Problemele nu se vor atenua până nu vom reuși să reducem semnificativ inegalitățile sociale și economice”, menționează Nicușor Dan.

Cum poate diversitatea să susțină progresul

Discursul prezidențial pune accent pe rolul diversității în dezvoltarea societății și în combaterea prejudecăților care persistă în spațiul public. În acest context, susținerea comunității rome prin programe dedicate devine o prioritate.

„Prin susținerea și integrarea romilor, prin programe și inițiative sociale, tinerele generații primesc o șansă la o viață mai bună”, subliniază șeful statului.

Ce mesaj transmite președintele despre viitor

„În această zi, dedicată sărbătoririi etniei rome, să ne reamintim cât de benefice sunt pentru întreaga societate dialogul autentic și colaborarea. Cu empatie și înțelepciune, putem dărâma zidurile artificiale dintre noi pentru a construi, în locul lor, punți solide. Avem cu adevărat șansa de a transforma diversitatea noastră bogată în energii care să susțină creșterea României. La mulți ani comunității romilor din România!”, spune în mesaj.