Acasa » Politică » Nicușor Dan, mesaj de Ziua Romilor. Ce spune președintele despre integrarea comunității rome „Este nevoie de un efort comun”

Nicușor Dan, mesaj de Ziua Romilor. Ce spune președintele despre integrarea comunității rome „Este nevoie de un efort comun”

Iulia Petcu
06 apr. 2026, 19:15
Nicușor Dan, mesaj de Ziua Romilor. Ce spune președintele despre integrarea comunității rome „Este nevoie de un efort comun”
Sursa Foto: Facebook - Nicușor Dan
Cuprins
  1. Ce semnificație are această zi
  2. De ce rămâne educația esențială pentru integrare
  3. Cum poate diversitatea să susțină progresul
  4. Ce mesaj transmite președintele despre viitor

Președintele României a transmis un mesaj de Ziua Internațională a Romilor, insistând asupra importanței incluziunii și a egalității de șanse. Discursul evidențiază atât progresele realizate, cât și provocările care persistă în integrarea comunității rome.

Ce semnificație are această zi

Evenimentul dedicat comunității rome marchează un moment de recunoaștere a contribuțiilor culturale și sociale, dar și o ocazie de reflecție asupra dificultăților istorice. Mesajul a fost prezentat în cadrul unei gale organizate la Camera de Comerț și Industrie a României.

„Ziua Internațională a Romilor și Sărbătoarea etniei romilor din România reprezintă un prilej de celebrare a unei comunități care și-a recâștigat libertatea în ciuda unor greutăți istorice dramatice și care, prin contribuția sa specifică, îmbogățește dialogul etnic și cultural din țara noastră. O națiune își atinge potențialul atunci când reușește să pună în valoare capacitățile tuturor cetățenilor săi, fără discriminare. Beneficiem cu toți atunci când fiecare minoritate, fără a-și pierde tradițiile și identitatea, este încurajată să se dezvolte și să fie parte a unei societăți care se maturizează și se modernizează”, spune șeful statului în mesaj.

De ce rămâne educația esențială pentru integrare

Președintele subliniază că accesul la educație reprezintă fundamentul unei integrări reale, atât pe plan social, cât și profesional. Deși autoritățile au făcut pași înainte, inegalitățile continuă să afecteze comunitatea romă, relatează Ziare.com.

„Mai sunt însă multe de făcut. Nu putem vorbi despre integrare profesională și socială reală fără a garanta accesul egal al cetățenilor romi la educație. Este nevoie de un efort comun, atât al celor care fac politici publice, cât și al minorității, pentru a accelera schimbarea. Problemele nu se vor atenua până nu vom reuși să reducem semnificativ inegalitățile sociale și economice”, menționează Nicușor Dan.

Cum poate diversitatea să susțină progresul

Discursul prezidențial pune accent pe rolul diversității în dezvoltarea societății și în combaterea prejudecăților care persistă în spațiul public. În acest context, susținerea comunității rome prin programe dedicate devine o prioritate.

„Prin susținerea și integrarea romilor, prin programe și inițiative sociale, tinerele generații primesc o șansă la o viață mai bună”, subliniază șeful statului.

Ce mesaj transmite președintele despre viitor

„În această zi, dedicată sărbătoririi etniei rome, să ne reamintim cât de benefice sunt pentru întreaga societate dialogul autentic și colaborarea. Cu empatie și înțelepciune, putem dărâma zidurile artificiale dintre noi pentru a construi, în locul lor, punți solide. Avem cu adevărat șansa de a transforma diversitatea noastră bogată în energii care să susțină creșterea României. La mulți ani comunității romilor din România!”, spune Nicușor Dan în mesaj.

Citește și...
România și SUA își intensifică colaborarea în domeniul sănătății. Rogobete: „Continuăm să construim soluții concrete, împreună”
Politică
România și SUA își intensifică colaborarea în domeniul sănătății. Rogobete: „Continuăm să construim soluții concrete, împreună”
Nicușor Dan, discuții la Cotroceni cu Bolojan și miniștrii despre carburanți. Concluziile
Politică
Nicușor Dan, discuții la Cotroceni cu Bolojan și miniștrii despre carburanți. Concluziile
Băsescu: „Motorina trebuie raționalizată acum”. Fostul președinte critică intervențiile pe preț
Politică
Băsescu: „Motorina trebuie raționalizată acum”. Fostul președinte critică intervențiile pe preț
Buzoianu, replică după ce sindicaliștii de la Romsilva au cerut în instanță suspendarea reformei: Delir (VIDEO)
Politică
Buzoianu, replică după ce sindicaliștii de la Romsilva au cerut în instanță suspendarea reformei: Delir (VIDEO)
Cum vrea Buzoianu să pună capăt importurilor de deșeuri sub eticheta ”produse second hand”: „E o mafie care face bani din asta. Nu mai putem să fim groapa de gunoi a operatorilor din alte state” (VIDEO)
Politică
Cum vrea Buzoianu să pună capăt importurilor de deșeuri sub eticheta ”produse second hand”: „E o mafie care face bani din asta. Nu mai putem să fim groapa de gunoi a operatorilor din alte state” (VIDEO)
Ministerul Apărării organizează noi exerciții de mobilizare în țară. În ce perioadă vor fi chemați rezerviștii la unități
Politică
Ministerul Apărării organizează noi exerciții de mobilizare în țară. În ce perioadă vor fi chemați rezerviștii la unități
De ce pădurarii n-au nici acum bodycam-uri. Buzoianu acuză că aceștia sunt hărțuiți și marginalizați de „oameni care conduc Romsilva și care sunt mână în mână, de cele mai multe ori”, cu hoții de lemne (VIDEO)
Politică
De ce pădurarii n-au nici acum bodycam-uri. Buzoianu acuză că aceștia sunt hărțuiți și marginalizați de „oameni care conduc Romsilva și care sunt mână în mână, de cele mai multe ori”, cu hoții de lemne (VIDEO)
Alte scene halucinante în Parlamentul României. Deputatul PNL Ionel Bogdan a fost surprins înjurând la microfon (VIDEO)
Politică
Alte scene halucinante în Parlamentul României. Deputatul PNL Ionel Bogdan a fost surprins înjurând la microfon (VIDEO)
Studiu îngrijorător pentru sistemul de Sănătate. Majoritatea medicilor rezidenți vor să plece din țară
Politică
Studiu îngrijorător pentru sistemul de Sănătate. Majoritatea medicilor rezidenți vor să plece din țară
Surse: PSD vrea să-l înlăture pe Bolojan cu orice preț din fruntea Guvernului. La ce este dispus să renunțe Grindeanu
Politică
Surse: PSD vrea să-l înlăture pe Bolojan cu orice preț din fruntea Guvernului. La ce este dispus să renunțe Grindeanu
