O tânără asistentă de la ATI Târgu Jiu a fost găsită moartă în casă. Descoperirea macabră a fost făcută chiar de tatăl victimei

Flavia Codreanu
06 apr. 2026, 18:10
Sursa foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea

O tânără asistentă în vârstă de 32 de ani, angajată la secția ATI a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, a fost găsită moartă în propria locuință. Tragedia a fost descoperită chiar de tatăl femeii, care a alertat imediat autoritățile.

Ce au descoperit polițiștii după ce o tânără asistentă a fost găsită fără suflare

Echipajele SMURD și poliția au intervenit de urgență la apartamentul din municipiul Târgu Jiu, însă manevrele de resuscitare nu au avut succes. Primele date din anchetă arată că femeia s-ar fi spânzurat, fiind deschis un dosar penal pentru moarte suspectă.  Apropiații victimei susțin că aceasta trecea printr-o perioadă extrem de dificilă din cauza unui proces pentru custodia fetiței sale de 7 ani, temându-se că tatăl copilului ar putea să o câștige în instanță.

„La data de 6 aprilie 2026, în jurul orei 11:40, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați prin apel 112, de un bărbat, cu privire la faptul că a găsit-o pe fiica sa decedată la adresa de domiciliu. Patrula de siguranță publică s-a deplasat la fața locului, împreună cu un echipaj de ambulanță, cei din urmă efectuând manevre de resuscitare, însă, din păcate, a fost declarat decesul femeii de 31 de ani. În urma examinării vizuale a cadavrului nu s-au constatat leziuni vizibile la nivelul capului, trunchiului și membrelor”, a transmis IPJ Gorj.

Cum au reacționat apropiații la vestea că tânără s-a stins din viață

Vestea dispariției a provocat un val de durere printre colegi și prieteni, care o descriu ca fiind o persoană extrem de dedicată meseriei sale. Mesajele de condoleanțe au curs pe rețelele de socializare. Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei, care va stabili cauza exactă a decesului.

„Ai fost mai mult decât o prietenă — ai fost liniște, sprijin și lumină în cele mai grele momente. Un suflet cald și curat, care știa să ofere fără să ceară nimic în schimb, care avea grijă de mine și mă făcea să mă simt frumoasă, nu doar pe dinafară, ci și pe dinăuntru. Rămâi vie în fiecare amintire, în fiecare zâmbet pe care mi l-ai dăruit”, a scris o persoană apropiată tinerei pe internet.

Frații Tate scapă de controlul judiciar după 4 ani. Decizia de astăzi este definitivă
Eveniment
Frații Tate scapă de controlul judiciar după 4 ani. Decizia de astăzi este definitivă
Roxana Manafu: Cum iti descifrezi singur visele
Eveniment
Roxana Manafu: Cum iti descifrezi singur visele
Lista ta de cumpărături pentru Paște: ce nu trebuie să ratezi săptămâna asta
Eveniment
Lista ta de cumpărături pentru Paște: ce nu trebuie să ratezi săptămâna asta
Pitești: Un copil de 12 ani a murit, după ce s-a aruncat de la etajul 4. Drama familială care l-a împins pe George la gestul disperat
Eveniment
Pitești: Un copil de 12 ani a murit, după ce s-a aruncat de la etajul 4. Drama familială care l-a împins pe George la gestul disperat
ANAF lovește din nou! După mașinile de lux, ia la verificat vilele și vacanțele scumpe
Eveniment
ANAF lovește din nou! După mașinile de lux, ia la verificat vilele și vacanțele scumpe
Rezerviștii, chemați la unitățile militare în două județe din România. Ce se întâmplă în luna mai
Eveniment
Rezerviștii, chemați la unitățile militare în două județe din România. Ce se întâmplă în luna mai
Papa Leon al XIV-lea l-a comemorat pe Papa Francisc în Lunea Paștelui
Eveniment
Papa Leon al XIV-lea l-a comemorat pe Papa Francisc în Lunea Paștelui
Adeverinţa de vechime în muncă: detaliile pe care mulți le află prea târziu
Eveniment
Adeverinţa de vechime în muncă: detaliile pe care mulți le află prea târziu
Deputat AUR trimis în judecată. A instigat la incendierea unor instituții publice (VIDEO)
Eveniment
Deputat AUR trimis în judecată. A instigat la incendierea unor instituții publice (VIDEO)
Fructele și legumele cu cele mai multe pesticide în 2026. Lista „Dirty Dozen” care îți poate schimba cumpărăturile
Eveniment
Fructele și legumele cu cele mai multe pesticide în 2026. Lista „Dirty Dozen” care îți poate schimba cumpărăturile
18:48 - Băsescu: „Motorina trebuie raționalizată acum”. Fostul președinte critică intervențiile pe preț
18:41 - Mircea Lucescu ar putea fi operat mâine. Medicii au amânat orice decizie pentru încă o zi. Între timp, apar acuzații grave la adresa FRF
18:39 - Deșeuri medicale descoperite în Parcul Cișmigiu. Ce sancțiuni au fost aplicate
18:39 - Frații Tate scapă de controlul judiciar după 4 ani. Decizia de astăzi este definitivă
18:21 - Buzoianu, replică după ce sindicaliștii de la Romsilva au cerut în instanță suspendarea reformei: Delir (VIDEO)
18:09 - Lucrările continuă la stația de tratare din Curtea de Argeș. Începe montarea instalațiilor și a stratului filtrant
17:57 - Cum vrea Buzoianu să pună capăt importurilor de deșeuri sub eticheta ”produse second hand”: „E o mafie care face bani din asta. Nu mai putem să fim groapa de gunoi a operatorilor din alte state” (VIDEO)
17:43 - Irina Fodor are o nouă colegă în Asia Express! Cine este personajul care o ajută să-i intimideze pe concurenți
17:39 - Ministerul Apărării organizează noi exerciții de mobilizare în țară. În ce perioadă vor fi chemați rezerviștii la unități
17:17 - De ce pădurarii n-au nici acum bodycam-uri. Buzoianu acuză că aceștia sunt hărțuiți și marginalizați de „oameni care conduc Romsilva și care sunt mână în mână, de cele mai multe ori”, cu hoții de lemne (VIDEO)