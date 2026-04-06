O tânără asistentă în vârstă de 32 de ani, angajată la secția ATI a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, a fost găsită moartă în propria locuință. Tragedia a fost descoperită chiar de tatăl femeii, care a alertat imediat autoritățile.

Ce au descoperit polițiștii după ce o tânără asistentă a fost găsită fără suflare

Echipajele SMURD și poliția au intervenit de urgență la apartamentul din municipiul Târgu Jiu, însă manevrele de resuscitare nu au avut succes. Primele date din anchetă arată că s-ar fi spânzurat, fiind deschis un dosar penal pentru moarte suspectă. Apropiații victimei susțin că aceasta trecea printr-o perioadă extrem de dificilă din cauza unui proces pentru custodia fetiței sale de 7 ani, temându-se că tatăl copilului ar putea să o câștige în instanță.

„La data de 6 aprilie 2026, în jurul orei 11:40, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați prin apel 112, de un bărbat, cu privire la faptul că a găsit-o pe fiica sa decedată la adresa de domiciliu. Patrula de siguranță publică s-a deplasat la fața locului, împreună cu un echipaj de ambulanță, cei din urmă efectuând manevre de resuscitare, însă, din păcate, a fost declarat decesul femeii de 31 de ani. În urma examinării vizuale a cadavrului nu s-au constatat leziuni vizibile la nivelul capului, trunchiului și membrelor”, a transmis

Cum au reacționat apropiații la vestea că tânără s-a stins din viață

Vestea dispariției a provocat un val de durere printre colegi și prieteni, care o descriu ca fiind o persoană extrem de dedicată meseriei sale. Mesajele de condoleanțe au curs pe rețelele de socializare. Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei, care va stabili cauza exactă a decesului.

„Ai fost mai mult decât o prietenă — ai fost liniște, sprijin și lumină în cele mai grele momente. Un suflet cald și curat, care știa să ofere fără să ceară nimic în schimb, care avea grijă de mine și mă făcea să mă simt frumoasă, nu doar pe dinafară, ci și pe dinăuntru. Rămâi vie în fiecare amintire, în fiecare zâmbet pe care mi l-ai dăruit”, a scris o persoană apropiată tinerei pe internet.