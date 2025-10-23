B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Surse: Se pregătește o modificare legislativă! Această OUG ar putea fi schimbată în regim de urgență

Ana Maria
23 oct. 2025, 14:26
Sursa foto: gov.ro
Cuprins
  1. Ședință extraordinară de Guvern. Ce se pregătește
  2. De ce este contestată Ordonanța de Urgență nr. 52/2025
  3. Cum reacționează administrațiile locale
  4. Ce urmează după acea ședință extraordinară de luni

Guvernul se va reuni luni, 27 octombrie, într-o ședință extraordinară, potrivit Știripesurse.

Ședință extraordinară de Guvern. Ce se pregătește

Potrivit unor surse, se pregătește o modificare legislativă. Mai exact, Executivul pregătește modificarea OUG 52/2025, un act normativ care a generat ample controverse în rândul administrațiilor locale.

Reprezentanți guvernamentali ar urma să pună în dezbatere publică proiectul de ordonanță de urgență în perioada imediat următoare. Documentul, publicat în Monitorul Oficial pe 2 octombrie, a creat un blocaj în coaliția de guvernare, iar presiunile pentru schimbarea sa cresc de la o zi la alta.

De ce este contestată Ordonanța de Urgență nr. 52/2025

Ordonanța este criticată de primarii din România, care susțin că prevederile sale afectează grav modul de funcționare al administrației publice locale. Printre cei mai vocali lideri s-a numărat Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, care a explicat în detaliu ce probleme a generat acest act normativ.

„La o primărie sau la un consiliu județean, reparațiile înseamnă drumuri, înseamnă școli, înseamnă spitale, iar serviciile înseamnă iluminat public, înseamnă salubrizare, înseamnă ecarisaj, înseamnă tăieri de arbori, înseamnă transport public și așa mai departe”, a explicat Olguța Vasilescu.

Cum reacționează administrațiile locale

Potrivit Olguței Vasilescu, ministerele nu înțeleg realitatea din teritoriu. Edilul din Craiova a criticat confuzia creată de OUG 52/2025:

„Am avut, așadar, o întreagă nebunie după apariția ordonanței 52 pentru că, din păcate, în ministere nu se înțelege ce înseamnă reparațiile sau ce înseamnă serviciile în administrația publică locală. Ei și închipuie că reparațiile pentru noi sunt același lucru care se întâmplă în minister. Dacă, eu știu, ți s-a rupt piciorul la scaun, faci o reparație. Nu! La o primărie sau la un consiliu județean, reparațiile înseamnă drumuri, înseamnă școli, înseamnă spitale, iar serviciile înseamnă iluminat public, înseamnă salubrizare, înseamnă ecarisaj, înseamnă tăieri de arbori, înseamnă transport public și așa mai departe”, a declarat primarul Craiovei, la Antena 3 CNN.

Ce urmează după acea ședință extraordinară de luni

Surse guvernamentale afirmă că modificările la OUG 52/2025 ar putea fi adoptate în regim de urgență, pentru a evita blocaje administrative. În același timp, presiunea publică și criticile venite din partea autorităților locale ar putea determina o reevaluare a întregului cadru legislativ.

