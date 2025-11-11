Șeful PSD a plecat victorios de la negocierile cu Nicușor Dan. Se face grup de lucru pe pensiile speciale

Sorin Grindeanu a avut câștig de cauză în negocierile de la Cotroceni pe pensiile speciale. Nicușor Dan a fost de acord să se formeze un grup de lucru.

Grindeanu l-a învins pe Bolojan pe pensiile speciale

Potrivit unor surse politice. a fost de partea lui Sorin Grindeanu în privința reformei pensiilor magistraților. Președintele a dat câștig de cauză șefului PSD și a solicitat formarea unui grup de lucru. Măsură căreia premierul Ilie Bolojan s-a opus din toate puterile.

Potrivit surselor, citate de B1 TV, grupul de lucru pe pensiile speciale se va forma mâine și va fi alcătuit din lideri politici, reprezentanți ai CSM, ai Parchetului General, ai Înaltei Curți de Casație și Justiție și ai Ministerului Justiției.

Ce spunea Sorin Grindeanu despre grupul de lucru

„Nu cred că se așteaptă de la noi să fim pe post de sectă de adulatori. Și de unanimități, și de aplaudaci la politicile unora sau altora. Dacă avem ceva de spus, o spunem și o spunem apăsat. Nu văd rostul unei coaliții în care toată lumea stă aliniată, în poziție de drepți. Nu poți, de exemplu, să spui în acest moment, că această ordonanță pe reforma pensiilor speciale a fost foarte bună. Sau nu poți să spui că ai refăcut deficitul cu CASS la deținuții politici și la veteranii de război. Astea au decizii proaste și nu o să tăcem din gură când avem argumente.

Ce e acum e o porcărie. Am vorbit cu premierul, l-am informat despre discuțiile cu magistrații. Ce reacție să aibă? De ce să refuze grupul de lucru? În acest moment e o lipsă de dialog, o încordare de mușchi. Stăm să așteptăm motivarea CCR și pierdem timp. Așa cum știți și voi, pe surse, sunt probleme și pe fond. De ce să iei același proiect, să faci la fel și să pice din nou la CCR?”, spunea după ce Curtea Constituțională a respins reforma pe pensiile speciale ale magistraților.