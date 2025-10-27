Grindeanu, noi atacuri la Bolojan: Au fost lucruri făcute prost. Amenințări în Coaliție (VIDEO)

Sorin Grindeanu nu se poate abține și îl torpilează din nou pe Ilie Bolojan. Liderul PSD amenință iar, voalat, cu ieșirea din Coaliție. Nu stau să apalud încolonat, spune Sorin Grindeanu.

Ce îi transmite Grindeanu lui Bolojan

Mesaj dur pentru Ilie Bolojan din partea lui Sorin Grindeanu. Liderul PSD îl acuză pe Bolojan că a făcut multe lucruri greșite și că a uat măsuri de capul lui. Iar PSD nu mai acceptă așa ceva.

„Nu cred că se așteaptă de la noi să fim pe post de sectă de adulatori. Și de unanimități, și de aplaudaci la politicile unora sau altora. Dacă avem ceva de spus, o spunem și o spunem apăsat. Nu văd rostul unei coaliții în care toată lumea stă aliniată, în poziție de drepți. Nu poți, de exemplu, să spui în acest moment, că această ordonanță pe reforma pensiilor speciale a fost foarte bună. Sau nu poți să spui că ai refăcut deficitul cu CASS la deținuții politici și la veteranii de război. Astea au decizii proaste și nu o să tăcem din gură când avem argumente.”, a declarat Sorin Grindeanu.

Ce spune Grindeanu despre alianța cu AUR

Sorin Grindeanu infirmă zvonurile privind o alianță PSD cu AUR, da rnu a ratat ocazia să îi spună lui Bolojan că dacă PSD vrea distruge coaliția fără nicio alianță cu alții.

„Dacă vrem să facem mutări politice nu trebuie să semnăm moțiuni. Pur și simplu decidem să nu mai facem parte din Coaliție și atunci nu mai ai guvern. Dar, de câte ori trebuie să spunem că PSD nu vrea să facă majoritate cu cei de la AUR? În fiecare zi? Am spus în ultimele zile de nu știu câte ori acest lucru.”, a declarat liderul când i s-a adus aminte că Ilie Bolojan l-a trimis ironic să semneze o cu AUR dacă nu îi place în Coaliție.

Cresc tensiunile între Grindeanu și Bolojan

Tensiunile dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan au crescut odată cu ideea liderului PSD de a face un grup de lucru pentru modificarea proiectului de reformă a pensilor magistraților. Bolojan a acuzat că PSD trece peste capul lui și a anunțat că nu acceptă așa ceva. De partea cealaltă Grindeanu îl acuză pe premier că iar face doar cum vrea el și nu ascultă de nimeni.

„Sper ca mâine în Coaliție să se aprobe grupul de lucru. Să vedem dacă se decide înființarea lui. Ce e acum e o porcărie. Am vorbit cu premierul, l-am informat despre discuțiile cu magistrații. Ce reacție să aibă? De ce să refuze grupul de lucru? În acest moment e o lipsă de dialog, o încordare de mușchi. Stăm să așteptăm motivarea CCR și pierdem timp. Așa cum știți și voi, pe surse, sunt probleme și pe fond. De ce să iei același proiect, să faci la fel și să pice din nou la CCR?”, a spus Grindeanu.