B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Sever Voinescu: Mereu statul român cumpără scump și prost, or când cumperi scump și prost, cumperi pentru că, undeva, cineva câștigă mult din povestea asta / Guvernul are mari inamici și ei operează inclusiv prin misiți ai lor din interiorul coaliției (VIDEO)

Sever Voinescu: Mereu statul român cumpără scump și prost, or când cumperi scump și prost, cumperi pentru că, undeva, cineva câștigă mult din povestea asta / Guvernul are mari inamici și ei operează inclusiv prin misiți ai lor din interiorul coaliției (VIDEO)

Traian Avarvarei
07 aug. 2025, 23:19
Sever Voinescu: Mereu statul român cumpără scump și prost, or când cumperi scump și prost, cumperi pentru că, undeva, cineva câștigă mult din povestea asta / Guvernul are mari inamici și ei operează inclusiv prin misiți ai lor din interiorul coaliției (VIDEO)
Publicistul, eseistul și diplomatul Sever Voinescu. Sursa foto: Captură video - UVT Media Hub / YouTube

Publicistul, eseistul și diplomatul Sever Voinescu a declarat joi, pentru B1 TV, că dacă Guvernul Bolojan va pica, acest lucru se va întâmpla din cauza numeroaselor provocări pe care le are și numeroșilor săi dușmani deosebit de puternici, unii cu oameni infiltrați inclusiv în coaliția de guvernare.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Cuprins

  • Ce a spus Sever Voinescu despre provocările și inamicii Guvernului
  • Ce a spus Voinescu despre inamicii din interiorul Guvernului

Ce a spus Sever Voinescu despre provocările și inamicii Guvernului

„Dacă această coaliție se va sfărâma, nu va fi din cauza atitudinii pe care o au unii sau alți în legătură cu Iliescu. Coaliția asta are în ea ceva fragil și avea în ea ceva pesimist de la început.

Îmi amintesc un interviu a dlui Bolojan de 2 – 3 săptămâni și spunea, la G4Media cred, că dacă Guvernul ăsta o să mai țină, o să facem nu știu ce și nu știu ce… Și-mi părea deja un om resemnat sau un om care ia serios în calcul că n-o să țină mult guvernul ăsta.

Sunt foarte multe provocări în fața acestui Guvern și era într-un fel firesc, că frontul de lucru deschis e foarte mare și ajunge la dușmani sau inamici ai intențiilor Guvernului extrem de puternici.

Adică dvs gândiți-vă că atunci când începi să umbli la restructurarea și la bugetele companiilor de stat, problema nu-s directorii care câștigă nu știu câte mii de euro pe lună, ci că tu dai acolo în spate de niște oameni care probabil câștigă sute de milioane de euro de pe urma unor companii precum CFR… corporațiile astea, că am văzut lista cu acele companii care pierd cel mai mult”, a declarat publicistul.

Ce a spus Voinescu despre inamicii din interiorul Guvernului

„Problema cea mai mare sunt achizițiile, că toată lumea… mereu statul român cumpără scump și prost, or când cumperi scump și prost, cumperi pentru că, undeva, cineva câștigă mult din povestea asta.

Ce vreau să spun e că Guvernul ăsta are mari inamici și ei operează inclusiv prin misiți ai lor din interiorul coaliției.

Sunt convins de asta și dacă acest Guvern cade, n-o să cadă din cauza lui Iliescu, astea-s fente și declarații care n-au legătură cu substanța problemei”, a mai declarat Sever Voinescu, pentru B1 TV.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Oana Țoiu: România construiește un parteneriat strategic cu Ucraina. „Pace, democrații puternice și prosperitate”
Politică
Oana Țoiu: România construiește un parteneriat strategic cu Ucraina. „Pace, democrații puternice și prosperitate”
Sever Voinescu: Și peste 100 de ani o să dăm vina pe Iliescu? Nu e vina lui că Justiția nu funcționează. De fapt, nu suntem supărați pe Iliescu, ci pe noi înșine. În locul acestui spectacol al neputinței, ar trebui să vedem ce putem face (VIDEO)
Politică
Sever Voinescu: Și peste 100 de ani o să dăm vina pe Iliescu? Nu e vina lui că Justiția nu funcționează. De fapt, nu suntem supărați pe Iliescu, ci pe noi înșine. În locul acestui spectacol al neputinței, ar trebui să vedem ce putem face (VIDEO)
Ministrul Sănătății: „Am găsit resurse financiare pentru continuarea tuturor proiectelor aprobate inițial în PNRR”. Câte spitale vor fi construite prin acest program (VIDEO)
Politică
Ministrul Sănătății: „Am găsit resurse financiare pentru continuarea tuturor proiectelor aprobate inițial în PNRR”. Câte spitale vor fi construite prin acest program (VIDEO)
Alexandru Rogobete anunță o reformă sistemul sanitar: „Vorbim de peste 70 de măsuri administrative în domeniul sănătății, în perioada următoare” (VIDEO)
Politică
Alexandru Rogobete anunță o reformă sistemul sanitar: „Vorbim de peste 70 de măsuri administrative în domeniul sănătății, în perioada următoare” (VIDEO)
Ministrul Sănătății: În centrele pentru pacienții arși vom avea norme cât mai aproape de realitatea europeană. Am demarat deja un grup tehnic de lucru cu experți (VIDEO)
Politică
Ministrul Sănătății: În centrele pentru pacienții arși vom avea norme cât mai aproape de realitatea europeană. Am demarat deja un grup tehnic de lucru cu experți (VIDEO)
Motivul real pentru care Liviu Dragnea nu a mers la înmormântarea lui Ion Iliescu: “Eu am așteptat” (VIDEO)
Politică
Motivul real pentru care Liviu Dragnea nu a mers la înmormântarea lui Ion Iliescu: “Eu am așteptat” (VIDEO)
Zetea (PSD) l-a criticat pe Nicușor Dan pentru că n-a mers la funeraliile lui Iliescu: „Atunci când ocupi o funcție de demnitate publică, trebuie să oferi respectul cuvenit funcției pe care o ocupi” (VIDEO)
Politică
Zetea (PSD) l-a criticat pe Nicușor Dan pentru că n-a mers la funeraliile lui Iliescu: „Atunci când ocupi o funcție de demnitate publică, trebuie să oferi respectul cuvenit funcției pe care o ocupi” (VIDEO)
România are șansa unui salt înainte prin AI, susține deputatul liberal Andrei Baciu
Politică
România are șansa unui salt înainte prin AI, susține deputatul liberal Andrei Baciu
Cum explică Diana Buzoianu numirile controversate la șefia Romsilva: „Din păcate, azi, legea face din ministru un notar” (VIDEO)
Politică
Cum explică Diana Buzoianu numirile controversate la șefia Romsilva: „Din păcate, azi, legea face din ministru un notar” (VIDEO)
Adrian Năstase îi critică pe politicienii care n-au venit la înmormântarea lui Ion Iliescu: Trebuiau să-l cinstească
Politică
Adrian Năstase îi critică pe politicienii care n-au venit la înmormântarea lui Ion Iliescu: Trebuiau să-l cinstească
Ultima oră
00:10 - CFR Cluj, învinsă cu 1-2 de Sporting Braga, în Europa League. Echipa lui Dan Petrescu a pierdut la ea acasă
23:59 - Cum îi merg afacerile lui Trăistariu pe litoral: „Anul acesta am luat și prima țeapă”. Ce i-au făcut turiștii care au închiriat apartamentele
23:49 - Spectacol total în Bănie! Universitatea Craiova zdrobește Spartak Trnava cu 3-0 și face un pas mare spre calificare
23:36 - Revenire spectaculoasă: FCSB a învins Drita, după ce fusese condusă cu 0-2
23:26 - Alimentul proteic, viral pe TikTok. Nutriționiștii îl recomandă chiar și celor care vor să slăbească
23:25 - Oana Țoiu: România construiește un parteneriat strategic cu Ucraina. „Pace, democrații puternice și prosperitate”
23:02 - Când pui sarea contează mai mult decât câtă pui. Care este regula esențială pe care bucătarii o uită mereu
22:55 - Iustin Petrescu rupe tăcerea. Prin ce greutăți a trecut în ultima perioadă? „Nu mai vreau să trăiesc”
22:35 - Cel mai mare incendiu din Franța începe să scadă în intensitate: Mii de pompieri, localnici evacuați și regiuni arse
22:33 - Sever Voinescu: Și peste 100 de ani o să dăm vina pe Iliescu? Nu e vina lui că Justiția nu funcționează. De fapt, nu suntem supărați pe Iliescu, ci pe noi înșine. În locul acestui spectacol al neputinței, ar trebui să vedem ce putem face (VIDEO)