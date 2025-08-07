Publicistul, eseistul și diplomatul Sever Voinescu a declarat joi, pentru B1 TV, că dacă Guvernul Bolojan va pica, acest lucru se va întâmpla din cauza numeroaselor provocări pe care le are și numeroșilor săi dușmani deosebit de puternici, unii cu oameni infiltrați inclusiv în coaliția de guvernare.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Cuprins

Ce a spus Sever Voinescu despre provocările și inamicii Guvernului

Ce a spus Voinescu despre inamicii din interiorul Guvernului

„Dacă această coaliție se va sfărâma, nu va fi din cauza atitudinii pe care o au sau în legătură cu Iliescu. Coaliția asta are în ea ceva fragil și avea în ea ceva pesimist de la început.

Îmi amintesc un interviu a dlui Bolojan de 2 – 3 săptămâni și spunea, la G4Media cred, că dacă Guvernul ăsta o să mai țină, o să facem nu știu ce și nu știu ce… Și-mi părea deja un om resemnat sau un om care ia serios în calcul că n-o să țină mult guvernul ăsta.

Sunt foarte multe provocări în fața acestui Guvern și era într-un fel firesc, că frontul de lucru deschis e foarte mare și ajunge la dușmani sau inamici ai intențiilor Guvernului extrem de puternici.

Adică dvs gândiți-vă că atunci când începi să umbli la restructurarea și la bugetele companiilor de stat, problema nu-s directorii care câștigă nu știu câte mii de euro pe lună, ci că tu dai acolo în spate de niște oameni care probabil câștigă sute de milioane de euro de pe urma unor companii precum CFR… corporațiile astea, că am văzut lista cu acele companii care pierd cel mai mult”, a declarat publicistul.

Ce a spus Voinescu despre inamicii din interiorul Guvernului

„Problema cea mai mare sunt achizițiile, că toată lumea… mereu statul român cumpără scump și prost, or când cumperi scump și prost, cumperi pentru că, undeva, cineva câștigă mult din povestea asta.

Ce vreau să spun e că Guvernul ăsta are mari inamici și ei operează inclusiv prin misiți ai lor din interiorul coaliției.

Sunt convins de asta și dacă acest Guvern cade, n-o să cadă din cauza lui Iliescu, astea-s fente și declarații care n-au legătură cu substanța problemei”, a mai declarat Sever Voinescu, pentru B1 TV.