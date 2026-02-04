George Simion cere organizarea de alegeri anticipate și susține că România trebuie să revină la „votul poporului”, în contextul apariției unui raport preliminar al Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților a Congresului SUA. Liderul AUR afirmă că documentul ridică semne de întrebare serioase cu privire la anularea alegerilor din România și la modul în care autoritățile europene ar fi intervenit în spațiul public înainte de scrutinuri din mai multe state.

De ce solicită George Simion alegeri anticipate

Liderul AUR acuză actuala coaliție de guvernare că ar ignora reacțiile venite din partea partenerilor strategici ai României și că ar evita o dezbatere reală pe marginea . În Parlament, Simion a cerut explicit reluarea procesului democratic.

„Pe voi, actuala coaliție, nu vă interesează SUA și nu vă interesează lumea liberă. Un raport este ignorat. Doar 24 de ore are, însă voi vă faceți că nu-l vedeți. Singura soluție, dacă nu vreți să fim ignorați de toată lumea liberă, de toate democrațiile din acastă lume, este să ne întoarcem la votul poporului pe care voi l-ați anulat pe 6 decembrie. Să ne întoarcem la democrație, la alegeri corecte și libere. (…) Ce a făcut Comisia Europeană? A cenzurat și a anulat alegeri”, a spus Simion în Parlament.

Ulterior, acesta a reiterat solicitarea privind organizarea de noi alegeri parlamentare.

„Având în vedere toate declaraţiile din ultimele luni ale oficialilor din statul român, având în vedere raportul preliminar al Comisiei Juridice din Congresul Statelor Unite, cerem revenirea la democraţie, la votul poporului, alegeri parlamentare anticipate”, a mai adăugat liderul AUR.

Simion cere alegeri anticipate: Ce legătură are raportul Congresului SUA cu situația din România

Raportul Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților susține că reprezentanți ai Comisiei Europene ar fi purtat discuții cu platforme de social media înaintea unor alegeri, solicitând moderarea discursului politic. România se regăsește pe lista statelor menționate în document.

”Se pare că interferenţa în alegeri este ceva obişnuit pentru Comisia Europeană. Înaintea a cel puţin opt scrutinuri din şase ţări europene, înccepând din 2023, Comisia s-a întâlnit cu reprezentanţii platformelor pentru a-i presa să cenzureze discursul politic în zilele dinaintea votului”, susţine Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor, pe reţeaua X.

De ce sunt puse sub semnul întrebării acuzațiile privind interferența rusă

În raport sunt menționate documente nepublice care ar contrazice versiunea oficială legată de presupuse acțiuni de influență din exterior în cazul alegerilor din România.

”Iar noi documente, nepublice, aruncă îndoieli asupra acuzaţiilor privind interferenţa rusă care a făcut ca o instanţă din România să anuleze rezultatele alegerilor prezidenţiale din 2024 din ţară”, afirmă Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor.

De asemenea, reprezentanții TikTok ar fi transmis Comisiei Europene că nu au identificat „nicio dovadă” privind o campanie coordonată din Rusia.

”De atunci, relatările publice au arătat că presupusa campanie rusească pe TikTok a fost finanţată, de fapt, de un alt partid politic din România”, susţine Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor.

Simion cere alegeri anticipate: Ce acuzații aduce în legătură cu TikTok și anularea alegerilor

George Simion afirmă că partidul său și Călin Georgescu au fost acuzați pe nedrept că ar fi beneficiat de o susținere artificială pe rețelele sociale.

„Ştiţi că partidul nostru împreună cu domnul Călin Georgescu, candidat independent, a fost acuzat că ar fi folosit sau ar fi beneficiat de susţinerea a mii de conturi de TikTok care şi-au corelat activitatea. Se dovedeşte că lucrul acesta este o minciună. Toate demersurile noastre, începând cu raportul privind anularea alegerilor pe care l-am făcut public, în toamna trecută şi este singurul raport din România care există sub o formă fizică, care poate să fie consultat de cetăţeni, până la audierile publice făcute de colegii mei, preşedinţii Comisiilor de abuzuri din Camera Deputaţilor şi Senat, arată că adevărul este ascuns în mod intenţionat cetăţenilor români. Nicuşor Dan nu are niciun raport, nu a înmânat nimic şefilor de stat cu care s-a văzut, care se presupune că ar fi citit respectivul raport în avioanele cu care mergeau spre casă„, a declarat Simion la Palatul Parlamentului.

Ce spune liderul AUR despre practicile din Parlament

Simion reclamă lipsa unor garanții privind votul electronic și susține că opoziția ar fi fost cenzurată în plenul Camerei Deputaților.

„În şedinţa de astăzi a am fost cenzuraţi, nu ni s-a dat dreptul la cuvânt şi practicile nedemocratice din Parlamentul României au continuat şi astăzi. Se votează total nedemocratic şi cu prezenţă fizică şi online. Nimeni nu are garanţia că respectivii parlamentari sunt prezenţi în spatele tabletelor şi chiar ei votează. De fapt, avem şi mărturii despre consilieri care votează în locul deputaţilor. Actuala coaliţie nu îşi poate trece toate proiectele de lege dacă nu apelează la acest tertip. În România, începând cu data de 6 decembrie 2024, când au fost alegeri anulate sub pretexte false, nu mai trăim într-o democraţie. Au început să apară probele şi instituţii serioase din lumea liberă – Comisia Juridică din Congresul Statelor Unite a emis un raport care priveşte şi România.

Îngrijorătoare, de fapt, este atitudinea antiamericană şi antidemocratică a actualei coaliţii. Toate apelurile, toate cererile venite din partea omologilor din Statele Unite, aliaţi strategici, au fost neglijate. Începând cu solicitarea de retragere a ambasadorului Muraru, care continuă să facă partizanat politic şi care nu respectă principiile de echidistanţă specifice postului, continuând cu cenzurarea opoziţiei”, a mai spus liderul AUR, potrivit .

Cum a reacționat Comisia Europeană la acuzațiile din SUA

Comisia Europeană respinge acuzațiile formulate în raportul Congresului SUA și susține că dialogul cu platformele digitale are ca scop combaterea dezinformării și protejarea proceselor electorale, nu cenzurarea opiniilor politice. Poziții similare au fost prezentate și în spațiul public de oficialii europeni.