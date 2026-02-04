Nicușor Dan, prima reacție după raportul SUA pe ingerințele UE în alegerile din statele Uniunii. Cum răspunde șeful statului

Președintele Nicușor Dan a ripostat după publicarea raportului SUA pe ingerințele UE în alegerile statelor Uniunii. Șeful statului spune că România nu e actorul central din documentul americanilor și că alegerile au fost anulate legal.

Răspunsul lui Nicușor Dan la raportul venit din SUA

Nicușor Dan încearcă să minimizeze criticile americanilor la adresa țării noastre în . Șeful statului afirmă că documentul nu are de unde prezenta toate criteriile pe baze cărora au fost anulate alegerile și spune că se ține cont doar de poziția companiei TikTok.

„România nu este subiectul Raportului preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, iar referirile din document la adresa țării noastre sunt strict contextuale, într-o dezbatere mult mai amplă despre libertatea de exprimare. Referirile la alegerile prezidențiale din 2024 prezentate în raport sunt strict descriptive și reflectă doar parțial răspunsul unei singure companii private, platforma TikTok. Acestea nu reprezintă și nici nu se pot substitui unei evaluări juridice. În același timp, chiar platforma TikTok a admis în mai multe rapoarte publice că a identificat în mod proactiv mai multe rețele de influență ascunsă, a prevenit și a eliminat zeci de mii de conturi și interacțiuni false și a interzis sute de conturi care imitau candidați la președinție.”, scrie Nicușor Dan.

Indiferent de concluziile tehnice ale TikTok citate în raport, decizia de anulare a alegerilor a fost un act juridic intern de protecție a ordinii constituționale în fața unei amenințări asimetrice, bazat pe evaluările instituțiilor de securitate națională și pe autoritatea Curții Constituționale a României. Decizia CCR s-a fundamentat pe documentele care indicau fără echivoc denaturarea egalității de șanse între candidați și vicierea masivă a campaniei electorale de către un singur candidat prin utilizarea netransparentă și ilegală a tehnologiilor digitale și a inteligenței artificiale, precum și prin finanțarea nedeclarată a campaniei electorale, inclusiv în mediul online.”, scrie Nicușor Dan.

Nicușor Dan reușeste să se rupă si mai tare de SUA

Șeful statului a și plusat și a vorbit și în numele Uniunii Europene. Că dacă nu eram suficient de prost văzuți de americani, Nicușor Dan a vrut să ducă treaba până la capăt.

„Ingerințele Federației Ruse în procesele electorale din țările europene, inclusiv din România, au fost evidențiate și de rapoarte oficiale ale NATO, Uniunii Europene și Guvernului Marii Britanii. Imixtiunea malignă a Federației Ruse nu s-a limitat la o singură platformă de social media, ci face obiectul unei ample campanii de manipulare cu scopul de a destabiliza democrațiile europene, demers care se derulează de mulți ani sub forma unui veritabil război hibrid.

România este o democrație puternică, în care deciziile instituțiilor responsabile luate conform Constituției și legilor în vigoare sunt și trebuie respectate. Angajamentul României pentru statul de drept, transparență, libertate de exprimare și corectitudinea proceselor electorale rămâne neclintit, ca și angajamentul față de toți aliații și partenerii noștri strategici.”, a mai transmis șeful statului.

JD Vance, despre democrația puternică de la noi

Doar că vorbele lui Nicușor Dan despre democrația puternică din țara noastră ne aduc aminte de ce zicea JD Vance, în februarie anul trecut la Munchen, despre democrația pe care acum o laudă șeful statului.

„Am ajuns, desigur, în punctul în care situația a devenit atât de gravă încât, în decembrie anul acesta, România a anulat rezultatele alegerilor prezidențiale pe baza unor suspiciuni șubrede ale unui serviciu de informații și a presiunii enorme din partea vecinilor săi continentali.

Din câte am înțeles, argumentul a fost că dezinformarea rusă a afectat rezultatul alegerilor din România, dar i-aș ruga pe prietenii mei europeni să pună lucrurile în perspectivă.

Puteți crede că este rău ca Rusia să cumpere reclame în social media pentru a vă influența alegerile. Noi cu siguranță credem asta. Puteți condamna acest lucru chiar și pe scena globală.

Dar dacă democrația voastră poate fi distrusă cu câteva sute de mii de dolari în publicitate digitală, din partea unei țări străine, atunci încă de la început nu a fost o democrație foarte puternică.”, declara .