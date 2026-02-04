Bogdan Ivan (PSD), ministrul Energiei, a dat asigurări că România are suficiente rezerve de gaze naturale pentru a trece cu bine această iarnă. Ministrul a făcut și câteva recomandări ca românii să aibă facturi mai mici la gaze și energie electrică.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Recomandările ministrului pentru facturi mai mici

„Avem cea mai rece iarnă din ultimii 5 ani, consumul per total de energie și de gaze a crescut cu circa 20-25%. Ce ar trebui să facă oamenii în cazul energiei e să se uite la acei furnizori care vin cu un preț mai mic decât cel al furnizorului de care aparțin. Sunt 100.000 de români care doar în decembrie s-au portat la un alt furnizor cu un preț mai redus. Asta poate duce la cu până la 30%.

Deci îi rog să intre pe Google, să caute „comparator oferte energie electrică” și acolo selectează județul în care au punctul de consum și pot să vadă ofertele, care variază între 0,99 lei și sunt 5 oferte sub 1,2 lei. Sunt furnizori care vin cu energie la 1,5-1,6 lei. Pot să meargă acolo și să scadă acest tarif.

Doi: ca să evite două luni consecutive în care au facturi mici și a treia cu o factură foarte mare, îi rog sau să instaleze un contor inteligent sau să transmită la finalul fiecărei luni valoarea consumului, să citească contorul. Și la gaz, și la energie”, a explicat ministrul.

Ce spune Ivan despre depozitele de gaze

În ceea ce privește responsabilitățile lor, ministrul a spus că au pornit toate centralele pe cărbune și se folosește mai mult de la Hidroelectrica, pentru a avea suficientă energie în piață. De asemenea, încă din vară au cerut operatorilor să umple depozitele cu gaze.

„România e acum cu peste 50% din depozite pline, mult peste media UE, care e la 40%, și avem suficiente gaze cât să trecem iarna fără perturbații în piață, fără creșteri de prețuri și alte probleme care pot afecta buzunarul românilor”, a mai afirmat Bogdan Ivan.